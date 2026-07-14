EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán por tercera noche consecutiva

Las autoridades iraníes informan de al menos cuatro heridos en la provincia de Juzestán

Trump acusa a Irán de incumplir el acuerdo alrededor de "diez veces"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada.

"A las 4.45 horas (10.45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha indicado el órgano castrense en un breve comunicado.

Esto se produce poco después de que el inquilino de la Casa Blanca haya asegurado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

"Vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana y no hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No pueden hacer nada más que ser bocazas. Les he podido conocer y están totalmente locos", ha indicado.

Horas después, el magnate republicano ha asegurado desde el Despacho Oval, donde ha reiterado la promesa de "otro ataque muy importante" esta noche contra Irán, que Teherán ha incumplido "probablemente unas diez veces" el acuerdo alcanzado con Washington, documento provisional de paz anunciado a mediados del pasado mes de junio en el cual convenían el cese inmediato de acciones militares.

"Quieren llegar a un acuerdo. Han vuelto a la mesa. Llegamos a un acuerdo hace dos días y quieren llegar a un acuerdo. Llevan 47 años negociando, pero nadie les ha atacado militarmente nunca", ha señalado Trump aseverando que las fuerzas estadounidenses están "golpeando muy fuerte" a la República Islámica.

El Ejército iraní ha informado a última hora del lunes de que sus fuerzas han atacado con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, además de reivindicar un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado poco antes que sus defensas aeroespaciales han destruido un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz, según ha recogido la agencia de noticias estatal IRNA.

A su vez, medios iraníes han informado de explosiones en las islas iraníes de Kish, Qeshm y Abu Musa, así como contra la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz.

Mientras, el subdirector de seguridad y fuerzas del orden de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayati, ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr, que algunas zonas del distrito de Omidiyé, en el suroeste del país, han sido alcanzadas por "proyectiles del enemigo estadounidense".

"Según las primeras evaluaciones de la situación en las zonas afectadas, hasta el momento hay cuatro heridos en este incidente y se están llevando a cabo labores de socorro", ha agregado la autoridad provincial.