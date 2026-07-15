EEUU lanza una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán, y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el CENTCOM ha señalado que sus tropas se están preparando "para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes", lo cual, ha dicho, "entrará en vigor a las 16.00 horas (hora del este, 22.00 hora peninsular española)".

Poco después, ha informado de que las fuerzas estadounidenses han reanudado a la hora estipulada el "bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes" y ha precisado que la Armada tiene desplegados en aguas de la zona "más de 20 buques de guerra y cientos de aviones militares operando en todo Oriente Próximo".

Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado múltiples impactos en el país en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim. Ha sido el caso de la ciudad de Ahvaz, en la gobernación de Juzestán, situada en el extremo norte del golfo Pérsico, así como el de Bandar Abbas --con una nueva explosión poco después--, Sirik y las islas de Qeshm y Hengam, en la de Hormozgan, ubicada frente al estrecho de Ormuz.

Con todo, la gobernación de Hormozgan ha señalado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños en infraestructuras de tipo "residencial y comercial", mientras que el subdirector de seguridad de Juzestán, Valiolá Hayati, no ha hecho referencia alguna al balance del bombardeo en Ahvaz.