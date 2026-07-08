Irán.-AMP2.- EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

July 8, 2026, Ankara, Turkey: President Donald Trump answers questions from journalists during a press conference on the outcomes of the NATO Summit. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, tan solo horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

De esta forma, la entidad castrense ha encuadrado las acciones en "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".

En un mensaje en redes sociales, el propio Trump ha hecho mención a las acciones ordenadas contra Irán, incidiendo en que se trata de "una represalia por el bombardeo de buques perpetrado ayer por Irán".

"Si vuelve a ocurrir, la respuesta será mucho más contundente", ha avisado, tras compartir en su plataforma una serie de vídeos e imágenes de supuestos objetivos atacados en Irán.

La agencia de noticias iraní Mehr ha informado de explosiones registradas en la ciudad de Bandar Abbas, situada en la costa del estrecho de Ormuz, donde se habrían activado las defensas para frente a los ataques. Igualmente, ha apuntado que las instalaciones portuarias y la torre de control marítimo en la ciudad de Chabahar estaba siendo objeto de ataques, al tiempo que se ha registrado movimiento de aviones de combate sobre Isfahán.

Por su lado, la cadena de televisión iraní IRIB ha informado de que proyectiles han impactado contra varias islas del estrecho, al tiempo que se escucharon dos explosiones en la ciudad de Jask, también en la costa de la provincia de Hormozgán.

Se trata de la segunda noche consecutiva de ataques estadounidenses sobre Irán, después de que los bombardeos contra más de 80 objetivos con munición de precisión la pasada madrugada. Por su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en represalia por la ola de ataques.

Trump había advertido desde Ankara, donde se ha reunido con los aliados de la OTAN, sobre posibles nuevos ataques en una jornada en la que también ha dado por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento entre ambos países, con el futuro de las negociaciones en el aire. "Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche", ha afirmado el jefe de la Casa Blanca en declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en los márgenes de la cumbre.