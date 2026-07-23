El Ejército de EEUU completa su duodécima noche seguida de ataques contra Irán

Archivo - March 17, 2026, Uss Gerald R Ford, International Waters: A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet aircraft, attached to the Ragin' Bulls of Strike Fighter Squadron 37, lands on the flight deck of the Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford operat - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy - Archivo

Las autoridades iraníes denuncian un ataque contra una zona peatonal de un paso fronterizo con Irak

Teherán denuncia ataques contra barcos de rescate frente a la costa de Hormozgán

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha iniciado, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de ataques concluidos cinco horas después y ordenados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

"Hoy (miércoles), a las 17.30 horas (hora del Este de Estados Unidos, 23.30 en España peninsular y 1.00 del jueves en Irán), las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe", ha anunciado en redes el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, aludiendo con esa última alocución a Trump.

Cinco horas más tarde, el Mando ha concluido esta oleada, según ha anunciado en un comunicado también difundido en redes en el que ha asegurado haber atacado "objetivos militares iraníes, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea".

"Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán", ha destacado.

La entidad castrense ha afirmado, además, que su "misión continuará con el objetivo de reducir aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques mercantes que transitan por las aguas de la región". Alude así a los ataques atribuidos a las fuerzas de la República Islámica contra petroleros y buques cisterna, entre otras embarcaciones, pese a que Teherán ha venido empleando un ambiguo lenguaje al referirse de manera específica a estos incidentes, apuntando, por ejemplo, a "incendios" y "explosiones", sin reivindicar su responsabilidad.

Poco antes, el propio CENTCOM ha rechazado que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán "dé a entender que los navegantes internacionales solo puedan utilizar las rutas que la Guardia considere oportunas", tachando de "falsa" la premisa de que este ente militar iraní "controle la salida y la entrada del estrecho de Ormuz".

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria", ha espetado el Mando Central, asegurando que, "desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 buques a transitar por el estrecho" y que los barcos siguen cruzando por este estratégico paso "con el apoyo militar de Estados Unidos".

DOS MUERTOS Y ONCE HERIDOS EN UN PASO FRONTERIZO CON IRAK

Esta nueva oleada de ataques --perpetrada en la madrugada del jueves para Irán-- ha provocado los mayores daños registrados hasta el momento en la localidad de Shalamcheh, limítrofe con Irak, donde un bombardeo con misiles habría impactado cerca de una zona peatonal del paso fronterizo.

"La zona cercana a la terminal de pasajeros en la frontera de Shalamcheh ha sido atacada con misiles del enemigo terrorista estadounidense", ha declarado a la agencia estatal IRNA el subdirector de seguridad de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayati.

Poco después, el propio Hayati ha indicado al citado medio que "dos compatriotas han fallecido y once han resultado heridos en el ataque con misiles" en cuestión.

No se trata, con todo, del único bombardeo: las ciudades de Andimeshk y Ahvaz, también en Juzestán, y Bushehr, frente al golfo Pérsico, también han sido objeto de ataques con misiles --por partida doble en el caso de la última--, si bien las autoridades no han registrado víctimas hasta el momento.

ATAQUES CONTRA BARCOS DE RESCATE

Asimismo, la Dirección General de Puertos y Asuntos Marítimos de Hormozgán, en el sur del país, ha denunciado un ataque contra varios buques de rescate marítimos que navegaban frente a las costas del país.

"Este acto constituye una clara violación de los convenios y reglamentos internacionales que rigen las actividades de los buques de rescate marítimo", han indicado las autoridades iraníes, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Fars.

En este sentido, han aclarado que son dos los buques de búsqueda y rescate marítimo que se han visto alcanzados y que han sufrido daños graves. Las embarcaciones han sido identificadas como 'Naji 15' y 'Naji 16'.

"Atacar buques con una misión puramente humanitaria y de socorro demuestra el total desprecio de los perpetradores por los principios, normas y obligaciones internacionales, y revela una vez más la naturaleza de las acciones contrarias al Derecho Internacional contra el rescate marítimo y la infraestructura de salvamento", han apuntado.

Además, las autoridades iraníes han denunciado que estos buques son a menudo "blanco de ataques enemigos" y han quedado fuera de servicio en varias ocasiones debido a la gravedad de los daños sufridos desde que comenzó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. "Los convenios relacionados con la seguridad marítima y las normas internacionales de asistencia humanitaria reflejan el total desprecio de los perpetradores por la vida de los civiles y los buques de rescate", han alertado.

Desde la Dirección General de Puertos y Asuntos Marítimos de Hormozgan han hecho hincapié así en que es necesario "continuar con las misiones de rescate en el mar de acuerdo con los convenios internacionales para ofrecer servicios seguros y continuos a la población".