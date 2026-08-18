Irán.- AMP2.- Francia anuncia la inminente expulsión de dos diplomáticos iraníes

July 9, 2026, Warsaw, Warsaw, Poland: 09.07.2026 WARSZAWA HOTEL INTERCONTINENTAL.Konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Spraw Zagranicznych RP Radoslawa Sikorskiego oraz Ministra Europy i Spraw Zagranicznych Francji Jean-Noela Barrota.Press conference - Europa Press/Contacto/Kai Taller/Arenaakcji

Los declara personas 'non grata' y convoca al representante de Teherán

Irán responde con la misma medida contra los dos empleados de la Embajada francesa

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha adelantado este martes la expulsión del país de dos diplomáticos iraníes, declarados personas 'non grata', una medida que tendrá lugar "en los próximos días" y que ha justificado en respuesta a la detención de dos miembros del cuerpo diplomático francés en el país asiático el pasado 19 de julio.

"Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", ha informado en sus redes sociales el jefe de la diplomacia francesa como respuesta a un acto "intolerable".

Barrot ha señalado que ya adelantó que la detención de dos trabajadores de la Embajada francesa en Teherán "tendría consecuencias". "Así ha sido", ha remachado.

"Precisamente porque Francia se mantiene al lado del pueblo iraní, apoyando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos franceses fueron agredidos de forma escandalosa y deliberada el pasado 19 de julio", ha relatado.

Asimismo, ha lamentado que "el pueblo iraní es la principal víctima de este período de extrema tensión en Oriente Próximo, atrapado entre la sangrienta represión de las manifestaciones de enero de 2026 y los bombardeos".

El Ministerio de Exteriores francés, por su parte, ha declarado a los dos empleados iraníes personas 'non grata', una decisión que ha trasladado este mismo martes al embajador de Irán, Mohamad Amin-Nejad, convocado en su sede de la capital gala.

En un comunicado, la cartera diplomática ha afeado además a las autoridades de Irán que "en lugar de esclarecer este ataque premeditado y deliberado, castigar a los responsables y (...)garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y personal", hayan formulado "acusaciones totalmente falsas" contra los agentes franceses y fabricado "un caso de injerencia para justificar sus acciones".

Francia ya convocó al encargado de negocios de Irán el pasado 21 de julio para expresarle la queja formal tras lo sucedido dos días antes, en lo que París denunció como un acto de "intimidación extremadamente grave".

Por su parte, el Gobierno de Irán ha actuado en represalia declarando también personas 'non grata' a los dos agentes franceses, según se desprende de una nota del Ministerio de Exteriores iraní recogida por la cadena de televisión estatal IRIB.

La cartera diplomática ha tomado esta decisión, que implica la prohibición de entrar en territorio iraní, "a la vista de las actividades contrarias al Derecho internacional" atribuidas a los dos funcionarios franceses y, en particular, al hecho de que Francia "no ha tomado ninguna medida para rectificar su comportamiento y garantizar que dicha conducta no se repita".