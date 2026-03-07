Irán.- AMP2.- La Guardia Revolucionaria anuncia ataques regionales en medio de las promesas de desescalada de Pezeskhian

Archivo - BEIJING, Jan. 7, 2026 -- Iraqi soldiers take part in a military parade to celebrate the Iraqi Army Day in Baghdad, Iraq, on Jan. 6, 2026. - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

El Ejército confirma ataques en Irak y bases de EEUU en Emiratos mientras el aeropuerto de Dubái ha cerrado durante media hora

Qatar denuncia que se ha visto obligada a interceptar un misil tras el anuncio del mandatario iraní

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí y un bombardeo contra una base de EEUU en Emiratos Árabes Unidos en medio de las promesas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien ha asegurado que los bombardeos contra los países vecinos han quedado suspendidos salvo que sea necesario efectuar contraataques.

La Guardia ha anunciado que los ataques en Irak han ocurrido sobre las 04.30 de la madrugada han ido dirigidos contra tres posiciones de ""los grupos separatistas en la región iraquí".

Estos grupos se encuentran resguardados en Irak y desde hace unos días los medios estadounidenses especulan con la posibilidad de que puedan lanzar una ofensiva en el oeste de Irán, en la región predominantemente kurda conocida como la Rojhelat, para desestabilizar todavía más a las autoridades iraníes en medio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel hace una semana.

En su comunicado, recogido por la agencia semioficial ISNA, un portavoz militar iraní avisa que "si los grupos separatistas de la región realizan cualquier movimiento contra la integridad territorial de Irán serán aplastados".

Además, la autodenominada Saraya Awliya al Dam (Brigadas de los Guardianes de la Sangre), una facción proiraní, se atribuyó el sábado la responsabilidad de un ataque con drones en Solimania. La milicia afirmó haber atacado un "objetivo clave" allí, sin dar más detalles.

Esta facción ya se había atribuido la responsabilidad de varios ataques en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, en los últimos días.

La Resistencia Islámica en Irak, otro grupo proiraní, afirmó el sábado haber llevado a cabo 23 operaciones en las últimas 24 horas, utilizando drones y misiles para atacar lo que describió como "bases enemigas" en Irak y en toda la región.

Un dron fue interceptado el viernes por la noche en Erbil, y sus restos cayeron cerca del lujoso hotel Arjaan Rotana, provocando un incendio en un edificio adyacente al hotel, según informó a DPA un funcionario kurdo bajo condición de anonimato.

El gobernador de Erbil, Omed Khoshnaw, declaró al portal de noticias kurdo Rudaw que un dron cayó cerca del hotel y del complejo residencial Sky Tower, afirmando que "el ataque fue derrotado". El ataque se produjo poco después de que la embajada estadounidense en Irak advirtiera que las milicias iraníes podrían atacar hoteles populares entre los extranjeros en el Kurdistán iraquí.

Poco después, las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria han lanzado ataques contra la base militar de Al Dhafra, Emiratos Árabes Unidos, según informó el servicio de prensa del Ejército iraní.

Al Dhafra alberga la 380ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, establecida en la base en enero de 2002, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia

"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

"En este ataque, fueron alcanzados el centro de guerra aérea, el centro de comunicaciones por satélite, los radares de alerta temprana y los radares de control de tiro de los terroristas estadounidenses", ha añadido.

El Ministerio de Defensa emiratí, en redes sociales, se ha limitado a informar de la activación de sus sistemas de defensa aérea poco antes de las 08.00 (hora peninsular española y Baleares) "para responder a amenazas de drones y misiles de Irán".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar ha anunciado a las 09.00, hora peninsular y Baleares, la intercepción de un misil, sin dar más detalles al respecto.

Estos anuncios ocurren después de que Pezeshkian informara de la decisión de suspender los ataques en la región, tomada ayer por el Gobierno en funciones, y presentara sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de EEUU e Israel.

A la espera de ver cómo se consolida este anuncio en las próximas horas, otro incidente a destacar es el cierre este sábado durante media hora del Aeropuerto Internacional de Dubái por motivos de seguridad, a pesar de que las autoridades emiratíes habían desmentido poco antes informaciones sobre el supuesto impacto de un dron iraní en sus inmediaciones.

"Para la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y la tripulación, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái se han suspendido temporalmente. Todos los procedimientos se gestionan conforme a los protocolos de seguridad establecidos", según anunciaron en un primer momento las autoridades en redes sociales. El aeropuerto, poco después, confirmó una "reanudación parcial" de operaciones, también a través de redes sociales.

Se da la circunstancia de que minutos antes del primer anuncio la aerolínea estatal Emirates había anunciado la reanudación de sus vuelos a partir de esta tarde, incluidos los del aeropuerto de Dubái. Con el cierre provisional del aeropuerto, este anuncio queda pendiente de evolución.