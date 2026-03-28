Archivo - SANAA, Oct. 10, 2025 -- Demonstrators hold up guns and shout slogans during a rally to celebrate a cease-fire between Israel and Hamas, in Sanaa, Yemen, Oct. 10, 2025. Thousands of supporters of Yemen's Houthi group rallied Friday in the capita - Europa Press/Contacto/Mohammed - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.

Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operacion "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".

El Ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo desató la alarma en Beersheba. Las sirenas de ataque aéreo han sonado también en otros puntos del desierto del Neguev. Hasta el momento no hay información sobre daños materiales ni personales.

"Esta operación", añaden los hutíes, "coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano, y la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso".

Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

"Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia", concluyen los hutíes.

Más tarde, el portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha explicado que han lanzado "una andanada de misiles de crucero y drones" contra "varios emplazamientos vitales y militares" israelíes en el sur de Israel.

Además, ha destacado que esta intervención es en cumplimiento de su "deber religioso, moral y humanitario" para con el "pueblo libre" de los frentes de "la yihad y la resistencia" y en respuesta a los "crímenes contra el pueblo y los países de la nación" musulmana.

Por su parte, un asesor hutí ha advertido de que tienen ya un plan para impedir el tráfico marítimo israelí a través del estrecho de Bab el Mandeb, que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén, para atacar a los buques como ya hicieran en respuesta a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

APOYO A GAZA Y A IRÁN

La insurgencia yemení no es ajena al conflicto directo contra Israel. Durante la guerra de Gaza, los hutíes montaron una campaña doble de ataques, primero contra territorio israelí y después contra la navegación en el mar Rojo como gesto de solidaridad con la causa palestina.

Entre marzo y mayo de 2025, EEUU comenzó un mes de bombardeos contra territorio yemení hasta la firma de un precario acuerdo de alto el fuego con mediación omaní.

Este pasado jueves, el líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, avanzó las intenciones del grupo. "Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

En este sentido, aseguró que "Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense". "Declaro que no vamos a dudar y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios".

"En caso de que sea necesaria una respuesta militar vamos a cumplir por completo", añadió antes de recalcar que la postura de los insurgentes es "clara y explícita, sin albergar malas intenciones". Así, terminó haciendo un llamamiento a "todos los países del mundo islámico para que se unan y pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".