Impacto de un misil iraní en Beit Semesh (Israel) a 1 de marzo de 2026 - MAGEN DAVID ADOM

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y 40 han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.

De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al Canal 12 de la televisión del país.

El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno poco antes de las 14.00 horas en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Además, el ataque ha afectado a una sinagoga y a un refugio antiaéreo público y a otras viviendas cercanas, según recogen medios israelíes.

Decenas de ambulancias han acudido al lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros. Los heridos han sido trasladados a centros sanitarios como el Hospital Shaare Zedek, el Hospital Terem, el Hospital Universitario Hadassá del Monte Scopus y el Hospital Universitario Hadassá de Ein Kerem, estos dos últimos cerca de Jerusalén.

El subcomisario de la Policía para el distrito de Jerusalén, Abshalom Peled, ha revelado que "hasta donde yo sé", la mayoría de los fallecidos estaban dentro del refugio antiaéreo.

El Mando del Frente Interior ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y por qué no fue derribado el proyectil, que portaba una cabeza explosiva de unos 500 kilogramos.

Las Fuerzas Armadas israelíes estiman que Irán ha lanzado unos 2.500 misiles contra Israel en las 36 horas transcurridas desde el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.