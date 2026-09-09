Irán.- AMP2.- Irán anuncia ataques contra un hangar de EEUU en Jordania y dos destructores de la Armada estadounidense

Archivo - August 20, 2025, Gulf Of Oman, Indian Ocean, Iran: An Iranian missile is being fired from a vessel during a military exercise at an undisclosed location in southern Iran. On 21 August, Iran began two days of military drills in the northern India - Iranian Army Office / Zuma Press / Europa Press

Jordania asegura que no hay víctimas y que sólo dos de 20 misiles han impactado, haciéndolo "en zonas deshabitadas"

La Guardia Revolucionaria afirma haber atacado 20 buques: dos estadounidenses, ocho petroleros en aguas regionales y diez barcos que intentaban cruzar el estrecho por la ruta estadounidense

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables", justificando ambas operaciones como una respuesta a las "acciones agresivas" de Estados Unidos contra "petroleros y buques iraníes".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

En concreto, el ente castrense ha afirmado haber impactado con un "contundente ataque con misiles balísticos de combustible sólido y líquido" contra un "hangar de mantenimiento, preparación y despliegue de aviones de combate F-35, F-16 y F-15, así como el refugio de las aeronaves, causando graves daños al enemigo".

JORDANIA AFIRMA HABER INTERCEPTADO LA MAYORÍA Y NIEGA VÍCTIMAS

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado haber sido "objeto, en las últimas horas, de un ataque con misiles provenientes de territorio iraní".

Sin embargo, el portavoz oficial de las mismas ha asegurado que, de los "20 misiles balísticos lanzados hacia territorio jordano" a los que sus sistemas antiaéreos han hecho frente, "18 han sido interceptados y destruidos con éxito, mientras que dos han caído en zonas deshabitadas".

Asimismo, ha subrayado que "las operaciones de vigilancia, seguimiento y evaluación continúan en curso" y, de acuerdo con las últimas evaluaciones realizadas sobre el terreno, "afortunadamente no se han registrado pérdidas humanas como consecuencia del ataque".

Mientras, "los equipos especializados han comenzado a intervenir en los lugares donde cayeron restos y objetos, asegurando dichas zonas y adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los alrededores", ha apuntado, mientras que ha instado a los ciudadanos a "no acercarse, tocar ni mover objetos, fragmentos o restos no identificados, y a informar de inmediato a las autoridades competentes si los encuentran", así como a "evitar la difusión de rumores o información no fiable".

"Las Fuerzas Armadas de Jordania --el Ejército Árabe-- afirman que sus sistemas de vigilancia, alerta y defensa aérea se encuentran en el máximo nivel de preparación y disposición para hacer frente a cualquier amenaza, y que sus unidades y formaciones continúan cumpliendo sus funciones las 24 horas del día para proteger el Reino, su seguridad y la soberanía de su espacio aéreo", concluye el comunicado.

IRÁN REIVINDICA DAÑOS EN DOS DESTRUCTORES DE EEUU

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números seriales correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones, los cuales habrían sufrido "daños considerables".

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".

De hecho, las represalias iraníes han tenido lugar poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya reivindicado la destrucción de cinco petroleros iraníes en represalia por ataques contra uno de sus buques, que, según Washington, habría logrado esquivarlos.

De este modo, los navíos portadores de crudo de la región parecen haber tornado blancos más frecuentes y patentes de ataques por parte de ambos ejércitos, pues, además de los bombardeos lanzados por Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha instado en la tarde de este mismo martes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".

ASEGURA HABER ATACADO HASTA 20 BARCOS

Así lo ha probado unas horas después la propia Guardia Revolucionaria, que ha anunciado ataques de su Armada contra una veintena de embarcaciones.

Se trata, según el comunicado difundido, de "dos buques estadounidenses" --sobre los que no ha precisado si corresponden a los dos destructores anteriormente citados u otras embarcaciones-- y de "ocho petroleros" en aguas regionales, una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".

"Además, diez barcos que intentaban atravesar la zona prohibida y peligrosa del estrecho de Ormuz, con la instigación y el apoyo del Ejército terrorista invasor de Estados Unidos, han sido blanco de ataques", ha agregado la Guardia Revolucionaria.