Irán.- AMP2.- Irán anuncia el "cierre" del estrecho de Ormuz a "todo tipo" de embarcaciones

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

La Guardia Revolucionaria alega "repetidas violaciones" del alto el fuego por parte de EEUU

El Ejército estadounidense asegura que "siguen entrando y saliendo" buques

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado este miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país --Estados Unidos-- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgán, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques", al tiempo que ha avanzado que las Fuerzas Armadas iraníes "darán una respuesta contundente y decisiva" a "cualquier agresión y maldad del Ejército estadounidense, agresor y terrorista, en la región".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha precisado que el "cierre" se mantendrá "hasta nuevo aviso", ha justificado esta decisión alegando "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el pasado mes de abril, por parte de Estados Unidos. "Advertimos que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán", ha apuntado, antes de añadir que "acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

Tras ello, el órgano creado recientemente por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz --la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés)-- ha hecho hincapié en que la vía "está totalmente cerrada", también para embarcaciones con permiso de paso.

"Debido a las tensiones provocadas por las agresivas fuerzas estadounidenses y al reciente anuncio de las Fuerzas Armadas de Irán, el estrecho de Ormuz permanecerá completamente cerrado", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

"Se ruega a los solicitantes que ya hayan obtenido permisos de tránsito que tengan paciencia y esperen nuevas notificaciones por parte de la PGSA", ha recalcado el organismo, sin que por ahora haya detalles sobre cuántos buques contaban con autorización para atravesar la vía.

Con todo, tras conocerse las declaraciones de las fuerzas iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido el referido cierre asegurando que "esta noche siguen entrando y saliendo buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra Irán, tras lo que la Guardia Revolucionaria ha reivindicado el lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, como "respuesta" a los ataques. Teherán ha alertado de que los últimos bombardeos de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.