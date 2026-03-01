Irán.- AMP2.- Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

Archivo - June 18, 2025, Tehran, Iran: A missile is seen streaking across the sky, launched from Iranian territory toward Israel. Iran launched a wave of missiles, reportedly including a hypersonic projectile, toward Israel. Israel's military confirmed ac - Europa Press/Contacto/Str - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado una nueva operación de bombardeos contra bases militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico y en el Kurdistán iraquí, así como varios objetivos en territorio israelí que han desatado la alarma generalizada en el país, mientras Omán se ha convertido desde este domingo en nuevo objetivos de ataques a uno de sus puertos y a un petrolero a unos diez kilómetros de sus costas.

"Los cazas de precisión de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán han bombardado con éxito bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico y la región del Kurdistán iraquí durante varias etapas de operaciones", ha hecho saber el Ejército iraní en un comunicado recogido este domingo por la agencia semioficial Tasnim.

El comandante en jefe del Ejército, el general Amir Hatami, ha confirmado posteriormente en la radiotelevisión pública que los pilotos iraníes "han atacado las bases del régimen criminal en la región y los ataques continuarán hasta que se dé una respuesta decisiva al enemigo".

"Los drones de combate del Ejército están atacando todos sus objetivos en los territorios ocupados y la defensa aérea está trabajando para proteger los cielos del país", ha añadido.

Hasta ahora, el Mando de Operaciones Conjuntas (COC) de Irak ha confirmado tres personas resultaron heridos tras el impacto de dos proyectiles de cohete en la gobernación de Basora y el derribo de dos drones que intentaban atacar una base militar en la Base Aérea de Imam Ali, en la gobernación de Dhi Qar, según dos comunicados recogidos por la agencia oficial de noticias iraquí INA.

En Israel, el Mando del Ejército para el Frente Interior, responsable de la situación de seguridad en territorio israelí, ha anunciado esta mañana la activación de la alerta general tras detectar "varios misiles disparados desde Irán", y que podrían tener como primer objetivo el centro de Israel y el valle del Jordán.

REANUDACIÓN DE LOS ATAQUES REGIONALES

En las últimas horas, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado dos heridos en Dubái como consecuencia del impacto de los restos de un dron interceptado.

Además, destaca que por vez primera desde el estallido del conflicto, Omán, país mediador en las conversaciones entre Irán y EEUU, ha confirmado que el puerto comercial de Duqm de Omán ha sido atacado por al menos dos aviones no tripulados y que un trabajador expatriado ha resultado herido.

Poco después, el Centro de Seguridad Marítima de Omán ha anunciado que el petrolero 'Skylight', con bandera de la República de Palaos, fue atacado a cinco millas náuticas al norte del puerto de Jasab, en la gobernación de Musandam. Toda la tripulación del petrolero, compuesta por veinte personas, quince de nacionalidad india y cinco de nacionalidad iraní, fue evacuada.

Los primeros informes indican también que cuatro miembros de la tripulación del barco sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados para recibir el tratamiento necesario.

"El centro confirma que las operaciones de rescate se llevaron a cabo en coordinación entre la Marina Real de Omán y las agencias militares y de seguridad, lo que refleja la preparación nacional para hacer frente a incidentes marítimos", según el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa omaní.

La Embajada de Estados Unidos en Omán, dada la situación, ha ordenado a su personal y a todos los estadounidenses que se resguarden en sus hogares "debido a la actividad en curso" fuera de la capital, Mascate, y hasta nuevo aviso.

La capital de Bahréin, Manama, y la de Qatar, Doha, también han sido escenario de fuertes explosiones atribuidas a cohetes iraníes sin que de momento haya constancia de víctimas.