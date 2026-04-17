Irán.- AMP2.- Irán anuncia que reabre "completamente" el estrecho de Ormuz mientras dure alto el fuego

Archivo - March 15, 2026, Taichung, Taiwan: A map depicting the Kharg Island, the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman is displayed on a screen - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido reabrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

En declaraciones posteriores a la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, fuentes militares iraníes han querido precisar que, de momento, solo los buques que cuenten con el permiso de la Guardia Revolucionaria del Ejército iraní podrán cruzar el paso.

"Únicamente los buques civiles pueden navegar por las rutas designadas y con la autorización de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", han manifestado a IRIB.

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, "listo para el tránsito total". Sin embargo, apenas minutos después el mandatario norteamericano aseguró que su país mantendrá su bloqueo sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

Aunque Teherán no ha contestado formalmente a esta declaración, fuentes iraníes consultadas por la agencia semioficial Fars han avanzado que esta postura de Trump contraviene las negociaciones. "Como Estados Unidos siga con su bloqueo, consideraremos que está violando el alto el fuego y la ruta de tránsito por el estrecho de Ormuz volverá a quedar cerrada", han avisado.

Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego en Líbano para que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva que había desatado sobre las milicias chiíes de Hezbolá.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De hecho, poco antes de que Araqchi declarara la reapertura del estrecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informaba que 19 barcos comerciales habían tenido que dar media vuelta desde el fin de semana por orden de los barcos norteamericanos que vigilan el perímetro del estrecho. "Ningún buque ha evadido a las fuerzas estadounidenses", ha manifestado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos.