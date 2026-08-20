Irán.-AMP2.- Irán asegura que declaración de "guerra económica" de Trump responde a una crisis "sin precedentes" en EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que la declaración de "guerra económica" emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unidos y "solo traerá más derrotas" para Washington.

"El llamado 'Día D Económico' es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados. Doblar la apuesta en políticas fallidas solo traerá más derrotas y el enemistad de los iraníes", ha afirmado Araqchi.

Así, ha alertado de que el "terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo", según un comunicado difundido en redes sociales.

En la misma línea se ha expresado el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, quien ha señalado que la nueva fase inaugurada por Trump es la "nueva derrota" de Washington ante Teherán, tras indicar el fiasco de su ofensiva militar.

"El problema son los errores de cálculo que cometen y que, cada vez, para tratar de ocultarlos, les obligan a provocarse una derrota aún mayor. La guerra militar no dio resultado; ahora han llamado a la siguiente derrota 'guerra económica'", ha indicado.

De esta forma, ha asegurado que mientras las autoridades norteamericanas recalcan que Irán está "al borde de la derrota y que pende de un hilo", "les suplican a todos sus aliados que los ayuden", en referencia a que el jefe de la Casa Blanca ha pedido la colaboración de los demás países para "aislar y derrotar" a Irán.

IRÁN DENUNCIA UN "CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD"

La cartera diplomática iraní ha condenado formalmente el anuncio del presidente Trump, en un comunicado difundido posteriormente en el que ha calificado las sanciones impuestas al país de "ilegales e inhumanas", al considerar que "atentan contra los Derechos Humanos" de los ciudadanos.

"Sin lugar a dudas (...) constituyen un ejemplo de terrorismo económico y un crimen contra la humanidad, y quienes las ordenaron y las aplicaron merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces", ha señalado el Ministerio, en una nota en la que afea que el mandatario haya escogido para declarar su "guerra económica" el 19 de agosto --día en que tuvo lugar el golpe de Estado de 1953 que derrocó al primer ministro iraní Mohamad Mosadeq, con apoyo de Estados Unidos y Reino Unido.

Teherán considera así que la declaración de Trump de este miércoles "muestra la animadversión y la hostilidad" de los dirigentes estadounidenses hacia los iraníes de los últimos 73 años, así como la "naturaleza inhumana y arrogante" de su Gobierno.

"La actuación de Estados Unidos al anunciar nuevas sanciones a bombo y platillo, además de constituir una clara admisión de haber cometido un crimen contra la humanidad, supone la continuación de una política que ya se ha puesto en práctica y ha fracasado", ha defendido, al tiempo que ha emplazado a la comunidad internacional a no permanecer "indiferente" ante las acciones de Washington.

Con todo, las autoridades iraníes han asegurado que las sanciones, que buscan su "rendición", "no tendrán ningún efecto sobre la determinación de los iraníes de proteger la independencia, la dignidad y la soberanía nacional" del país y que emplearán "todos los medios a su alcance" para ello.

Estas palabras llegan después de que Trump haya recalcado la importancia de lograr el aislamiento sin precedentes" de Irán y ha anunciado la operación "más devastadora jamás emprendida contra país alguno". "Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado.

"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando él mismo el anuncio como un "Día D económico", en alusión al desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.