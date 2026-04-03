Irán.- AMP2.- Irán asegura haber derribado otro caza F35 de EEUU en un ataque en el centro del país

Imagen de archivo de un caza F-35C Lightning II de EEUU. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que ha logrado derribar un segundo caza F35 de Estados Unidos en un ataque perpetrado en su espacio aéreo sobre zonas del centro del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra en territorio.

Un portavoz militar iraní ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr que la aeronave ha sido alcanzada con éxito gracias a los sistemas de defensa aérea de Irán, si bien las autoridades estadounidenses no se han pronunciado de momento sobre este asunto.

Asimismo, el portavoz iraní ha señalado que existen "pocas posibilidades" de que el piloto del F35 haya logrado eyectarse con éxito. En este sentido, ha aclarado que el avión ha quedado "completamente destruido" y que, "debido a la fuerte explosión, es poco probable que el piloto haya podido salvarse".

Pese a ello, fuentes oficiales de Estados Unidos han indicado a la cadena de televisión CBS News que uno de los dos miembros de la tripulación ha sido rescatado por las fuerzas estadounidenses y que está en marcha una operación de búsqueda para localizar al segundo tripulante.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha negado a dar detalles sobre este operativo durante una breve entrevista telefónica concedida al canal NBC News al tiempo que ha manifestado su frustración por la cobertura mediática de una operación intensa y delicada.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha rechazado que este ataque vaya a tener alguna repercusión en las negociaciones con Irán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", ha respondido al ser preguntado en este sentido.

El 19 de marzo, el Ejército estadounidense confirmó el aterrizaje de emergencia de uno de sus F-35 en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara haber alcanzado el aparato.

Aunque las autoridades estadounidenses afirmaron que la aeronave había aterrizado con éxito, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque y señaló que el avión había sido "alcanzado" y presentaba "graves daños".

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.