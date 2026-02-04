Irán confirma que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán

Archivo - FILED - 29 October 2024, Berlin: The Iranian flag flutters in front of the Embassy of the Islamic Republic of Iran. The three Iranian consulates general in Germany in the cities of Hamburg, Munich and Frankfurt were officially were closed in res - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irán ha confirmado que se reunirá este viernes con una delegación estadounidense en Omán para entablar negociaciones centradas en la cuestión nuclear en medio de las tensiones en toda la región por las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque militar contra territorio iraní.

"Está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes", ha confirmado en un breve mensaje publicado en redes sociales el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

El titular de Exteriores iraní ha trasladado su agradecimiento a sus homólogos de Omán "por haber hecho todos los arreglos necesarios" para llevar a cabo las negociaciones, si bien no ha detallado quién estará presente en esta nueva ronda.

Fuentes iraníes apuntaban previamente a que está previsto que la delegación estadounidense esté encabezada por el especial estadounidense, Steve Witkoff, mientras que por parte de Teherán estará al frente el propio titular de Exteriores.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este miércoles que para que las conversaciones entre Washington y Teherán sean "significativas" se deberían abordar puntos clave, como el programa de misiles balísticos iraní, su patrocinio a organizaciones terroristas en la región o el trato a su propia población en el marco de las protestas en el país.

Este martes el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio instrucciones para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables".

JAMENEI DEBERÍA ESTAR PREOCUPADO

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado durante una entrevista con la cadena NBC News que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, "debería estar muy preocupado" en medio de una escalada de la retórica por parte del magnate pese a que se hayan confirmado conversaciones el viernes en Omán.

"Si no hubiéramos destruido su arsenal nuclear no habríamos tenido paz en Oriente Próximo porque los países árabes jamás habrían podido hacerlo. Tenían muchísimo miedo de Irán. Ya no le temen más. Hemos destruido esos magníficos bombarderos B-2", ha subrayado.

Trump ha asegurado además que los funcionarios iraníes trataron de volver a las instalaciones nucleares que fueron atacadas por Estados Unidos en junio, si bien hubo una "total destrucción" en el lugar. "Estaban pensando en poner en marcha una nueva instalación en otra parte del país. Nos enteramos y les dije: 'Si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas'", ha expresado.

Las últimas semanas han arreciado las amenazas de Trump contra Teherán, amagando con un ataque militar e insistiendo en las exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en la zona.

En el marco de este despliegue militar, la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma "agresiva" en aguas del mar Arábigo en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.