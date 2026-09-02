Irán confirma una oleada de ataques contra objetivos de EEUU en represalia por los recientes bombardeos

Reivindica un ataque con misiles balísticos contra la base militar de la Marina estadounidense de Titin, ubicada en el sur de Jordania

Las autoridades de Kuwait dicen enfrentar ataques con "misiles y drones hostiles", mientras que las de Bahréin han alertado de una "potencial amenaza"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

"Los valientes combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica han dado una contundente respuesta a los agresores y, en su primera acción, derribaron el 50º dron avanzado MQ-9 del Ejército estadounidense invasor, equipado con el nuevo sistema de defensa aeroespacial", ha asegurado en un comunicado.

La respuesta se produce tras los ataques "ciegos" y "desesperados" del Ejército estadounidense contra varios puntos de la costa sur del país, "incluyendo varias zonas civiles", que han "fortalecido la determinación" de Teherán "para aplastar a las fuerzas extranjeras" en el estrecho de Ormuz.

ASEGURA HABER ATACADO UNA BASE EN JORDANIA

Más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado en un comunicado que sus fuerzas ha atacado con misiles balísticos la base militar de la Marina estadounidense de Titin, ubicada en el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudí y de la ciudad portuaria de Áqaba.

En este sentido, ha asegurado que el ataque ha sido llevado a cabo tras el bombardeo contra un edificio residencial en Sirik, donde al menos cuatro personas han muerto y 50 han resultado heridas durante la celebración de una boda, lo que, según la Guardia Revolucionaria, recuerda a "la barbarie de la escuela Minab y el estadio Lamerd".

Asimismo, ha asegurado que se ha neutralizado "a un gran número de fuerzas estadounidenses", además de destruir varias instalaciones importantes y helicópteros, si bien por el momento Washington no ha confirmado bajas entre sus filas.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes había advertido de que impondría "un alto precio al enemigo estadounidense" tras escucharse explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, en el aeropuerto de Jiroft, en la provincia de Kerman, y en otros puntos de la provincia de Hormozgan.

Las explosiones también se han registrado en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, donde han impactado al menos cuatro proyectiles, según ha recogido la agencia de noticias estatal iraní Mehr.

ALARMAS EN KUWAIT Y BAHRÉIN

Horas después de que Teherán anunciara esta nueva andanada de ataques contra intereses estadounidenses en la región, las autoridades de Kuwait han dicho estar respondiendo a "amenazas hostiles de misiles y drones", a la par que ha instado a la población a respetar las instrucciones de seguridad emitidas por la autoridad competente.

"Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait confirma que cualquier explosión que pueda oírse es consecuencia de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", ha informado en un mensaje en redes la portavocía de la autoridad castrense.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin ha alertado de una "potencial amenaza", tras lo cual ha llamado a la ciudadanía y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, el Centro Nacional de Comunicación del Ejecutivo bahreiní ha confirmado la interceptación y destrucción de drones iraníes, mientras los sistemas de defensa aérea nacionales se mantienen en nivel alto de alerta para proteger al país, según recoge la Agencia de Noticias de Bahréin.