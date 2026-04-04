Irán.- AMP2.- Irán denuncia ataques de EEUU e Israel a la central nuclear de Bushehr y al área petroquímica de Juzestán

Archivo - February 14, 2025, Bushehr, Iran: A view of the Bushehr Nuclear Power Plant on the coast of the Gulf in Bushehr, southwestern Iran. The Bushehr Nuclear Power Plant, as Iran's first and only operational nuclear power facility, plays a crucial rol - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.

El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08.30 de esta mañana, hora local (las 06.30 en España peninsular y Baleares), cuando un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.

"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.

"Las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado", ha informado la agencia antes de recordar que éste ha sido el cuarto ataque contra la central nuclear desde el comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes también destacan que la central está en funcionamiento y, "debido a la presencia de cantidades significativas de materiales radiactivos, cualquier daño grave podría suponer el riesgo de un accidente nuclear de gran magnitud".

La agencia nuclear de Naciones Unidas ha sido informada ya por Irán de este incidente, así como de la ausencia de radiación. Como ya ha hecho otras veces, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, ha expresado su "profunda preocupación por el incidente" y reiterado que "las centrales nucleares o las zonas aledañas nunca deben ser atacadas" porque "los edificios auxiliares de las instalaciones pueden contener equipos de seguridad vitales".

"Reiterando el llamado a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear, el director general Grossi subraya nuevamente la importancia primordial de adherirse" a los principios estipulados por la agencia y que "garantizan la seguridad nuclear durante un conflicto".

RUSIA COMIENZA LA EVACUACIÓN DE CASI 200 EMPLEADOS EN BUSHEHR

El director general de la compañía energética rusa Rosatom, Alexei Likachev, ha confirmado a la agencia TASS que ya ha comenzado la evacuación de sus 200 empleados que trabajan en la central porque ahora mismo los acontecimientos se están sucediendo de acuerdo con el pronóstico "más desfavorable" y resulta imposible garantizar su seguridad.

La primera remesa de empleados de Rosatom que están siendo evacuados de la central nuclear de Bushehr ya se encuentran en autobuses rumbo a la frontera con Armenia y se espera que los procedimientos hayan terminado en un plazo "de dos a tres días".

Todo ello porque, "lamentablemente, los acontecimientos se están desarrollando según las previsiones más desfavorables" y "como dice el refrán, nuestros malos presentimientos eran ciertos". Ahora, "la probabilidad de un incidente nuclear va en aumento y sucesos como el de hoy pueden acabar conllevando una catástrofe regional con consecuencias a largo plazo".

El bombardeo en Juzestán ha sido confirmado por la propia Gobernación de la provincia a la agencia Mehr. Los proyectiles han impactando en la gran instalación petroquímica de Bandar Imam, "en la Zona Económica Especial de Mahshahr", que ha registrado daños de alcance todavía no específicado.