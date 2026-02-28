Irán denuncia al menos 57 niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 57 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 60 heridas, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El último balance ofrecido por el gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, confirma así las informaciones sobre que la totalidad de las víctimas mortales son niñas. Además, otras 53 niñas estarían aún bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

Radmehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reaccionado a estas "pérfidas acciones del enemigo" y ha subrayado que hay una "respuesta aplastante" por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

En concreto señala al "brutal régimen estadounidense" y al "corrupto régimen sionista" por los bombardeos sobre Irán. "El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones", ha apuntado.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha denunciado este ataque contra la escuela. "Ha sido bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de estudiantes. Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas", ha publicado en redes sociales. "Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta", ha advertido Araqchi.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.