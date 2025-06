Irán lanza una nueva oleada de proyectiles sobre Israel, que anuncia bombardeos en Teherán

Al menos tres personas han muerto por los nuevos impactos

Las FDI atacan la sede del Ministerio de Defensa iraní

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han activado los sistemas antiaéreos tras la detección de una nueva oleada de proyectiles lanzados desde Irán, un ataque que se ha cobrado por el momento la vida de tres personas. Además, Israel han anunciado nuevas incursiones para bombardear Teherán, la capital iraní.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han identificado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel recientemente. Los sistemas de defensa están en marcha para interceptar la amenaza", ha indicado el Ejército en un comunicado.

El texto insta a la población de las áreas en las que se activen las alarmas de bombardeo a desplazarse hasta los refugios y "permanecer allí hasta nuevo aviso". Medios israelíes apuntan a explosiones y avistamiento de proyectiles en la región de Haifa, en el norte de Israel.

Una mujer ha muerto y trece personas más han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en una vivienda de Tamra, cerca de Haifa, según los servicios de emergencia en un primer momento. La población de la ciudad, de mayoría árabe israelí, había denunciado reiteradamente la falta de refugios suficientes y que no hay apenas casas con habitación segura, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Más tarde, se han notificado dos nuevas muertes por el impacto de un misil balístico iraní en Tamra, en el norte de Israel, lo que ha elevado a tres el balance de víctimas mortales hasta el momento, ha informado el portal de noticias Ynet citando al servicio nacional de ambulancias de Israel, el Magen David Adom (MDA).

Efectivos del MDA han revelado que las tres personas fallecidas son mujeres: Dos de ellas fueron rescatadas sin vida y declaradas muertas 'in situ' tras el impacto de un proyectil contra un edificio, mientras que la tercera mujer falleció en el hospital como consecuencia de la gravedad de las heridas que presentaba.

Los equipos de emergencias han atendido además a una veintena de heridos, la mitad con heridas de carácter leve, así como a otras diez personas con ataques de pánico.

Irán ha confirmado el lanzamiento de "decenas" de proyectiles desde bases en Shiraz, Kashan, Qom o Lorestán como parte de la segunda oleada de la Operación Promesa Verdadera III, según recoge la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

En su cuenta en inglés, las Fuerzas Armadas israelíes han apuntado que "millones de israelíes corren a los refugios en el norte de Israel debido al disparo de proyectiles desde Irán". El mensaje va acompañado de un vídeo del cielo nocturno con restos de proyectiles interceptados.

"Se ruega a la población que obedezca las instrucciones del Mando del Frente Interior. En este momento, la Fuerza Aérea está trabajando para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza. La defensa no es hermética y, por lo tanto, las instrucciones del Mando del Frente Interior deben seguir obedeciéndose", ha añadido inmediatamente a través de su canal en Telegram.

BOMBARDEOS EN TEHERÁN

"La Fuerza Aérea (israelí) está atacando objetivos militares en Teherán, en paralelo a la interceptación de los misiles lanzados desde Irán", ha añadido poco después. Por el momento no hay noticias de víctimas.

Más tarde, el Ministerio de Petróleo iraní ha confirmado un ataque contra el depósito de combustible de Shahran, cerca de Teherán, y ha subrayado que "la situación está bajo control".

"El volumen de combustible en el depósito atacado no era alto y la situación está totalmente bajo control", ha indicado el Ministerio, según recoge la agencia de noticias iraní Shana. Medios iraníes han dado también cuenta de ataques contra el campo petrolífero de Pars Sur, en la provincia de Bushehr, en el sur del país.

"Teherán está ardiendo", ha publicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en referencia a estos ataques. Previamente el propio Katz había advertido de que si había más ataques con proyectiles contra Israel, "arderá Teherán".

Pasada la medianoche del sábado al domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel han comunicado que, como parte de su última "oleada de ataques a gran escala en Teherán", han alcanzado "varios objetivos del proyecto nuclear iraní, incluida la sede del Ministerio de Defensa".

"Estos objetivos impulsan el intento de obtener armas nucleares, en el cual el régimen iraní ha ocultado su archivo nuclear", ha justificado la Fuerza Aérea israelí a través de una publcación en la red social X, apenas unos minutos después de denunciar el lanzamiento de tres nuevos drones por parte de Irán.