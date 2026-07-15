Archivo - FILED - 05 December 2025, Iran, Strait of Hormuz: FILE PHOTO - Missiles and drones are launched during a military exercise by the Islamic Revolutionary Guard Corps in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Photo: -/Sepahnews via ZUMA Press W - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

Activadas las sirenas de alarma en Bahréin mientras las Fuerzas Armadas de Kuwait anuncian intercepciones

La Guardia Revolucionaria afirma haber destruido tanques de combustible de la Quinta Flota y el "principal centro de apoyo militar de EEUU en Asia Occidental"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait, en el marco de la última escalada militar entre Teherán y Washington.

"La base de Al Azraq, en Jordania, donde se ubicaban los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos del Ejército terrorista estadounidense, ha sido atacada con drones", ha anunciado el Ejército en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

En un comunicado divulgado poco después por la misma agencia, el propio cuerpo militar ha asegurado haber llevado a cabo "una nueva oleada de ataques con drones" contra la citada base jordana, con "los cazas F-18 y los grandes almacenes de equipos del ejército estadounidense" como objetivo.

En defensa de su llamada operación 'Relámpago', el cuerpo militar ha manifestado en la misma nota que "la 'era de los golpes en la cara' ha terminado y que cualquier acción contra suelo, aguas y cielo de este país histórico no quedará sin respuesta ni sin un coste proporcional".

TEHERÁN DICE DESTRUIR TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LA QUINTA FLOTA

A su vez, la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado también nuevos ataques de su Armada y su Fuerza Aérea contra un almacén estadounidense en una base de Bahréin y contra drones también de Estados Unidos en otra base de Kuwait.

"En una operación simultánea con misiles y drones, combatientes de la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica han destruido hace unas horas varios depósitos de armas y repuestos para buques y aeronaves enemigas en la base Sheij Isa, en Bahréin", ha señalado el órgano militar en un comunicado difundido por la citada agencia Tasnim.

Continuando con estos ataques, una nota de la propia Guardia difundida unas horas después por la misma agencia asegura que un "centro de gestión, (un) centro de mando y control, grandes almacenes de repuestos y equipos militares, y tanques de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin han sido destruidos".

DESTRUYE EN KUWAIT EL MAYOR CENTRO DE APOYO MILITAR REGIONAL DE EEUU

Asimismo, "también han atacado la rampa donde se desplegaban los drones MQ9 enemigos en la base Ali al Salem, en Kuwait, destruyendo o dañando varios de ellos", subraya la nota.

Con todo, en un mensaje posterior, el propio órgano castrense ha asegurado que, fruto de su ataque, "el principal centro de preparación y apoyo militar estadounidense en Asia Occidental, ubicado en Mina Abdullá, Kuwait, ha sido incendiado y destruido".

Al hilo, la Guardia Revolucionaria ha advertido que, "mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas, y estas agresiones solo retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz", actualmente cerrado por Irán, según Teherán, y bloqueado para la República Islámica por las fuerzas de Estados Unidos, según Washington.

Teherán ha emprendido así una nueva fase de su contraofensiva, que ha incluido ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y contra instalaciones y activos militares de Estados Unidos en distintos países de la región, especialmente Kuwait, Bahréin y Jordania.

ALARMAS E INTERCEPCIONES EN BAHRÉIN Y KUWAIT

Poco después del anuncio, el Ministerio del Interior bahreiní ha indicado en redes que "se ha activado la sirena" de alarma y ha instado a ciudadanos y residentes "a que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano".

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha afirmado, también en redes, que sus defensas aéreas "están respondiendo a amenazas de drones hostiles". "Cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", ha manifestado, exhortando a la población a "seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz al Atwan, cifraba en uno, cinco y 33 los misiles balísticos, de crucero y drones, respectivamente, detectados, "interceptados y neutralizados" por las Fuerzas Armadas kuwaitíes en la tarde y noche de este martes, alertando de "daños materiales" causados por "escombros que cayeron en diversos puntos".

Denunciando que los objetivos del ataque iraní eran "instalaciones vitales y civiles", la cartera ha vuelto a aludir también al ataque contra un buque de su Armada, que ha dejado cuatro militares heridos esta misma jornada.

De este modo, la República Islámica asegura responder a las últimas agresiones por parte de la Administración de Donald Trump, que, a su vez, justificó la reanudación de sus bombardeos como represalia por el ataque de la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque comercial chipriota.

Por el momento, las fuerzas norteamericanas han realizado numerosos bombardeos contra "capacidades" militares de Irán, al tiempo que han anunciado la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas del país asiático.