Irán.-AMP2.-Irán recalca que el éxito del diálogo con EEUU pasa por "el pleno compromiso con las obligaciones acordadas"

June 18, 2026, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN signs a memorandum of understanding in Tehran after the document was signed by U.S. President Donald Trump, as both sides moved to end the war and open negotiations on a broader agreement. T - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

Teherán da por finalizadas las conversaciones técnicas en Suiza y desvela la creación de "cuatro grupos de trabajo" para la siguiente etapa

Araqchi viaja a Pakistán desde Omán, donde abordó con Mascate un posible mecanismo para la gestión del estrecho de Ormuz

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado este martes que el éxito de las conversaciones con Estados Unidos "depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas" y en su "correcta aplicación", después de las conversaciones técnicas celebradas durante los últimos días en Suiza.

"La eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y su correcta aplicación", ha dicho, antes de subrayar que "el progreso en este sentido se medirá por el cumplimiento práctico de las responsabilidades asumidas".

En este sentido, Pezeshkian ha hecho hincapié en un mensaje publicado en redes sociales que "las declaraciones que se salgan del texto acordado no contribuyen al avance de las negociaciones".

El propio mandatario iraní ha señalado en unas declaraciones concedidas antes de embarcar en un avión con destino a Pakistán que el objetivo de desplazamiento, "además de suponer una muestra de aprecio por el apoyo del Gobierno paquistaní", busca "continuar el camino para que todas las cláusulas del memorando de entendimiento sean aplicadas, en el marco del Derecho Internacional y los derechos y libertades del pueblo iraní".

"Lo que ha sido firmado debe ser aplicado totalmente", ha reiterado Pezeshkian, quien ha argumentado que la activación de lo pactado "puede reducir muchos de los problemas en Oriente Próximo y, en una situación en la que continúan las guerras injustas y agresiones del régimen sionista --en referencia a Israel--, allanar el camino para reforzar la estabilidad y la seguridad regional", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las palabras del presidente de Irán han llegado poco después de que el viceministro de Exteriores iraní y jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, haya confirmado la finalización de los contactos técnicos y haya desvelado un acuerdo sobre el proceso para las negociaciones futuras con Washington.

Qaribabadi ha reseñado que ambas delegaciones han decidido crear "cuatro grupos de trabajo", centrados en "terminación de las sanciones", "asuntos nucleares", "reconstrucción económica y desarrollo", y "supervisión y aplicación", según han recogido los medios iraníes.

En este sentido, ha manifestado además que se ha pactado "un punto de contacto" sobre el paso de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, así como "una unidad de prevención de conflicto" en Líbano, escenario de una ofensiva de Israel, aspecto en el que participarán además Pakistán y Qatar, que están ejerciendo labores de mediación.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ha desplazado igualmente también a Pakistán, donde ha sido recibido por el embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri-Moqadam, y el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, coindiciendo con el viaje de Pezeshkian al país asiático.

El Ministerio de Exteriores paquistaní ha publicado fotografías de la recepción a través de redes sociales y ha afirmado que Araqchi "es parte de la delegación que compaña a Pezeshkian en su visita del Estado a Pakistán".

"Pakistán e Irán comparten fuertes lazos fraternales, profundamente arraigados en la historia, la fe y la cultura", ha especificado. "El Gobierno y el pueblo de Pakistán dan una calurosa bienvenida a Araqchi y a la delegación iraní a Islamabad", ha recalcado.

Araqchi ha viajado a Pakistán desde Omán, donde ha mantenido una serie de encuentros con las autoridades omaníes junto al presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, para abordar un posible acuerdo para la gestión del tráfico en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos centrales del conflicto después de que Teherán limitada el tránsito en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra el país asiático.

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, desatado en medio de unas negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.