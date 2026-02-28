Irán responde a la operación de EEUU e Israel con ataques contra posiciones estadounidenses en la región

Archivo - July 4, 2018 - Mediterranean Sea - The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) fires its 5-inch gun during a live-fire exercise in the Mediterranean Sea, Julyy 4, 2018. The Porter was forward-deployed to Rota, Spain, on - Europa Press/Contacto/US Navy - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que ha confirmado un fallecido.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informa de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno de Bahréin confirmó en un primer momento el ataque iraní contra un centro de control del contingente naval estadounidense desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.

El Gobierno de Bahréin condena "estos traicioneros ataques, que representan una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", y subraya que "se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios".

Después, ha sido el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos el que ha denunciado "un flagrante ataque con misiles balísticos iraníes", antes de señalar que "los sistemas de defensa reaccionaron con gran eficiencia e interceptaron varios misiles" pero los restos de varios proyectiles han causado daños en zonas residenciales y, sobre todo, provocado la muerte de un civil, de "origen asiático", sin dar más detalles.

El comunicado tiene lugar después de que la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, confirmara el comienzo de este ataque contra Bahréin en respuesta a la operación conjunta desencadenada por Estados Unidos e Israel contra sus centros de poder en Teherán y otras partes del país.

QATAR DENUNCIA VARIOS ATAQUES CONTRA SU TERRITORIO

El Ministerio de Defensa de Qatar también ha denunciado ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados.

"El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar".

En una nota posterior, el Ministerio de Exteriores de Qatar expresa "su enérgica condena al ataque contra territorio qatarí con misiles balísticos iraníes, considerándolo una flagrante violación de su soberanía nacional, un ataque directo a su seguridad e integridad territorial, y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región".

También ha hablado el Estado Mayor del Ejército de Kuwait para confirmar igualmente que "los sistemas de defensa aérea hicieron frente a los misiles aéreos que fueron detectados en el espacio aéreo de acuerdo con los procedimientos operativos aprobados y de acuerdo con las reglas de enfrentamiento vigentes".

Por último, el Ejército de Jordania también ha afirmado en un comunicado que "dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos", antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores "operativas".