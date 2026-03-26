Israel anuncia el asesinato del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (centro), durante una reunión en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

Netanyahu y Katz aseguran que Alireza Tangsiri era "responsable" de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz

Israel recalca que el bombardeo en Bandar Abbas mató también al jefe de la Inteligencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, al que acusa de estar detrás de las medidas militares para bloquear el tránsito naval en el estrecho de Ormuz como parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva israelí-estadounidense, lanzada el 28 de febrero en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha agregado que en el ataque han muerto además "varios oficiales" del organismo, sin precisar sus identidades.

Así, ha resaltado que Tangsiri "era directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo del estrecho de Ormuz", al tiempo que ha apuntado que esto "es un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní", entre ellos los de la Guardia Revolucionaria, "que actualmente controla Irán".

"Las FDI seguirá eliminándolos uno a uno", ha amenazado Katz, al tiempo que ha puntualizado que la muerte de Tangsiri supone "una noticia importante" para Estados Unidos y "una muestra de la ayuda de las FDI a la hora de abrir el estrecho de Ormuz". "Seguimos operando en Irán con todo nuestro poderío para lograr los objetivos de la guerra", ha apostillado.

Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido el asesinato de Tangsiri y ha subrayado que "este hombre tiene mucha sangre en sus manos y, además, fue quien lideró el cierre del estrecho de Ormuz".

"Continuamos atacando enérgicamente los objetivos del régimen terrorista iraní", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha hecho hincapié en que el ataque contra Tangsiri "es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos, con el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra".

Por su parte, el Ejército de Israel ha indicado que el bombardeo, ejecutado contra la ciudad de Bandar Abbas (sur), ha matado además al jefe de la Inteligencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Behnam Rezaei, a quien describe como "central" en la "recopilación de Inteligencia sobre países de la región".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han insistido en que Tangsiri "supervisaba las actividades terroristas marítimas del régimen" y "coordinaba las fuerzas militares iraníes en el golfo Pérsico", vinculándolo con "ataques contra petroleros y mercantes" en el estrecho de Ormuz.

"Tangsiri encabezó el cierre del estrecho de Ormuz y promovió actos terroristas en el contexto marítimo, siendo uno de los principales culpables de las afectaciones a la economía global", ha dicho en su comunicado, en el que ha insistido en que estas muertas "constituyen otro duro golpe a las estructuras de mando y control de la Guardia Revolucionaria y sus capacidades para llevar a cabo actividades terroristas en el mar contra países de la región".

La muerte de Tangsiri, nacido en 1964 y comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria desde 2018, no ha sido por ahora confirmada por las autoridades de Irán. El hombre estaba bajo sanciones de Estados Unidos desde junio de 2019, cuando fue designado por Washington como "un terrorista".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.