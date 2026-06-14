October 24, 2024, Beirut, , Lebanon: Collapsed and damaged buildings in Dahiya suburb of Beirut after Israeli attacks. - Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar

Un misil alcanza un "centro de mando" del grupo en el vecindario de Dahiya, una 'línea roja' intolerable para Teherán

El bombardeo ha dejado al menos un muerto y cuatro heridos, según la agencia oficial de noticias libanesa

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio y en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

El primer balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al menos un muerto y cuatro heridos por el impacto del misil, dirigido concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hezbolá en Dahiya, Beirut", ha anunciado el Ejército en redes sociales a través de un mensaje que ha acompañado con un vídeo del ataque.

"El centro de mando atacado era utilizado por los terroristas de Hezbolá para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur de Líbano", ha añadido el Ejército, horas después de que "la organización terrorista Hezbolá lanzara ataques aéreos contra el territorio del Estado de Israel".

El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles esta mañana contra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano, donde ha ordenado la evacuación de casi treinta poblaciones en las últimas horas y desencadenado bombardeos que han alcanzado casi una decena de localidades, matado a un civil y herido a varios más, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión política y militar) en Líbano.

El ataque en Dahiya ocurre además después de que los dos elementos más radicales del gabinete israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que endureciera los ataques contra Hezbolá y los extendiera incluso al barrio beirutí.