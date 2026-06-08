Israel bombardea un complejo petroquímico en el suroeste de Irán

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha bombardeado este lunes un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país asiático, un extremo confirmado por las autoridades locales, que han destacado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la Inteligencia Militar, ha golpeado múltiples objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán", ha dicho el Ejército israelí en un breve mensaje, sin más detalles al respecto.

Así, ha resaltado que las instalaciones "son usadas por las Fuerzas Armadas subordinadas al régimen terrorista iraní para producir y exportar materiales para armas". "La infraestructura atacada produjo materiales que sirven como componentes esenciales para el desarrollo de misiles balísticos, los cuales representan una amenaza directa para el Estado de Israel y sus ciudadanos". ha argüido.

El Ejército de Israel ha reiterado que "se trata de componentes críticos de la infraestructura de producción para el programa de misiles del régimen terrorista", antes de ahondar en que este ataque se suma a "muchos otros llevados a cabo contra el complejo" durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

El vicegobernador de Juzestán, Alá Hayati, ha confirmado un ataque con proyectiles contra la Compañía Petroquímica Karun Mahahshr y ha reseñado que "por ahora no se han confirmado víctimas mortales o heridos a causa del bombardeo del enemigo sionista".

Asimismo, ha manifestado que los equipos trabajan en el lugar para analizar los daños materiales y ha adelantado que en las próximas horas se publicarán nuevos balances de daños o posibles víctimas, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado a través de un comunicado que "ha respondido" a este ataque con el lanzamiento de misiles contra "industrias similares" en la ciudad israelí de Haifa (norte), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"Con la ayuda de Dios todopoderoso, los combatientes de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, en respuesta a la agresión del enemigo estadounidense-sionista contra una industria petroquímica, lanzaron hace unos minutos un ataque con misiles contra industrias similares en Haifa", ha dicho.

En este sentido, ha esgrimido que "el enemigo sionista ha iniciado un juego peligroso al atacar objetivos civiles y a las industrias petroleras, cuyo alcance abarcará todos los objetivos energéticos de la región". "Las consecuencias para la economía global son responsabilidad del principal instigador en este ámbito: Estados Unidos", ha zanjado.

Estos ataques se producen horas después de que Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí. Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano.

Además, han tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no devolviera el ataque de cara a facilitar una salida negociada al conflicto abierto tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano durante las últimas semanas.