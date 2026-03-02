February 27, 2026, Paris, Ile-De-France (Region, France: The President of the Republic, Emmanuel Macron, welcomed the Prime Minister of the Republic of Slovenia, Robert Golob, to the ÉlysĂe Palace on 27 February 2026. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que ha ordenado reforzar el arsenal nuclear francés y ha advertido de que lo usarán en caso de que estén en juego los "intereses vitales" del país, en un momento de "incertidumbre", tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

Macron ha afirmado que nunca "dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger" los "intereses vitales" de Francia. "Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría", ha expresado el mandatario.

"En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido", ha remarcado el mandatario francés durante un discurso desde Île Longue en Brest, en el que ha incidido en la idea de desarrollar en Europa una disuasión nuclear "avanzada" ante "la combinación de amenazas" que se ciernen sobre el continente.

En este sentido, ha afirmado que esta iniciativa "ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión nuclear" y ha explicado que hasta ocho países europeos han aceptado por el momento esta propuesta, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Macron --que ha anunciado además que París, Londres y Berlín "colaborarán en proyectos de misiles de muy largo alcance"-- ha detallado que, a través de esta iniciativa, París podría desplegar fuerzas aéreas estratégicas" de la aviación francesa en territorio de países aliados, mientras que las fuerzas aliadas podrían participar en actividades nucleares lideradas por Francia.

"Vivimos un período de convulsión geopolítica lleno de riesgos, y nuestros conciudadanos son plenamente conscientes de ello. Este período justifica un fortalecimiento de nuestro modelo", ha dicho, agregando que "cualquiera que se atreva a atacar Francia sabe el insoportable precio que tendría que pagar".

No obstante, ha resaltado que no se compartirá "la decisión final" sobre un posible lanzamiento de un ataque nuclear contra un potencial enemigo, ya que dicha decisión quedará en manos de la Presidencia francesa en medio de las fuertes críticas de partidos de la oposición, como Agrupación Nacional, que consideran que un reparto del "paraguas nuclear" francés equivale a su abolición.

Macron ha indicado que la disuasión avanzada sigue siendo "perfectamente complementaria" a la labor de la OTAN y ha subrayado que los europeos se han acostumbrado a que su seguridad dependa de "normas de terceros", instando así al continente a "recuperar el control de su propio destino".

El presidente francés ha explicado además que esto se produce ante un contexto en el que tanto China como Rusia están "desarrollando sistemas de protección cada vez más sofisticados", si bien ha dicho que "no se trata de entrar en ninguna carrera armamentística". "Esa nunca ha sido nuestra doctrina", ha señalado.

Macron, que ha definido la disuasión nuclear como "la piedra angular" de la estrategia de Defensa de Francia, también ha anunciado durante el discurso que en 2036 se lanzará un nuevo submarino nuclear con misiles balísticos que se llamará 'L Invincible'.

REACCIÓN DE ALIADOS A LA PROPUESTA FRANCESA

Más tarde, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha afirmado en redes sociales que Varsovia mantiene ya "conversaciones" con París y con un grupo de aliados para impulsar el programa de disuasión nuclear avanzado propuesto por Francia.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado que tienen la intención de tomar "medidas concretas antes de que finalice el año", incluida "la participación alemana en ejercicios nucleares" liderados por París.

De igual forma, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, han confirmado que se unirán a la iniciativa de disuasión francesa que permitirá impulsar el "fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeas".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha valorado que la disuasión nuclear es "absolutamente crucial teniendo en cuenta el comportamiento de Rusia" y ha confirmado que el país se "integrará más profundamente en la disuasión europea".