Irán.- AMP2.- Al menos un muerto en una serie de ataques sobre la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz

Archivo - April 29, 2025, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran: A helicopter of Iran's Red Crescent Society pours water on the fire after a massive explosion and fire rocked the Shahid Rajaei port near the southern port city of Bandar Abbas, Iran. At least 65 pe - Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto en una serie de ataques ocurridos este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm.

Un trabajador de mantenimiento ha muerto y dos más han resultado heridos cuando realizaban labores en la localidad de Farvar, en esa misma región, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA. El fallecido ha sido identificado como Nooh Mahdavi.

En la tarde del domingo se han escuchado varias explosiones consegutivas en la ciudad de Bandar Abbas, todas ellas en zonas militares, según fuentes oficiales.

También ha habido ataques "del enemigo" en Hayi Abad, Bandar Lengué y las mencionadas Farvar y Qeshm. El gobierno regional de Queshm ha informado del impacto de entre 10 y 11 proyectiles en la isla.

Más tarde, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha anunciado nuevos ataques contra Irán "para seguir deteriorando su capacidad de ataque contra marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

"El comandante en jefe ha ordenado ataques directos para que las fuerzas iraníes rindan cuentas", ha destacado. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El portal de noticias Axios ha informado citando fuentes de que los ataques estadounidenses estaban dirigidos contra sistemas de misiles iraníes, así como contra embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní ubicadas en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán ha informado de un ataque contra un sistema de misiles estadounidense Himars en Kuwait que estaría listo para disparar proyectiles contra territorio iraní. El "ataque de precisión" con drones habría destruido las plataformas y los contenedores de misiles, según medios iraníes, que especulan incluso con la muerte de tres militares estadounidenses.

Irán anunció la pasada noche el cierre del estratégico estrecho de Ormuz en represalia por los nuevos ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.