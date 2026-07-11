June 23, 2026, Muscat, Muscat, Oman: His Majesty Sultan Haitham bin Tariq of Oman received Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf and Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi during a meeting in Muscat, Oman, on June 23, 2026. They discussed bi - Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones con Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

Araqchi ha explicado que ha tratado con las autoridades omaníes la cuestión del paso del estrecho de Ormuz. En concreto han intercambiado puntos de vista sobre "el mecanismo adecuado para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz conforme al Artículo 5 del Memorándum de Entendimiento de Islamabad", en referencia al acuerdo preliminar alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Araqchi ha sido recibido por su homólogo omaní, Badr al Busaidi, que hasta el estallido de la guerra el 28 de febrero se encargaba de poner en contacto a ambos países durante una serie de negociaciones sobre el estatus del programa nuclear iraní, interrumpidas por la ola de ataques conjuntos lanzada ese día por Estados Unidos e Israel contra la capital de Irán y otros puntos estratégicos.

"Los ministros de Exteriores de Irán y Omán han tratado las relaciones bilaterales Teherán-Mascate en varios ámbitos, así como los acontecimientos regionales, en particular la cuestión del estrecho de Ormuz", ha relatado Araqchi en redes sociales.

Asimismo, Araqchi ha trasladado a Al Busaidi su agradecimiento por la presencia del presidente del Parlamento omaní en el funeral por el difunto líder supremo iraní, Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en el primer día de la última ofensiva militar israelí-estadounidense contra Irán.

Más tarde, Omán ha indicado que "ambas partes han acordado continuar con estas conversaciones a nivel técnico y político para llegar a los acuerdos necesarios". Al Busaidi y Araqchi han dialogado sobre la navegación en Ormuz para "garantizar la seguridad y libertad a la luz de los datos y las repercusiones derivadas de los recientes acontecimientos".

Mientras, la cadena estadounidense CNN ha informado citando fuentes conocedoras de los contactos de que Mascate ha propuesto a Irán establecer dos carriles de paso por Ormuz. El primero estaría en aguas territoriales de Omán y sería de libre circulación, como era hasta la guerra todo el estrecho, mientras que el segundo pasaría por la costa iraní y requeriría del permiso de Irán, que en cualquier caso no cobraría ningún peaje.

La visita sucede en medio de la última amenaza norteamericana: fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz.

"La administración Trump exige que Irán emita el sábado una declaración pública reconociendo la apertura del estrecho de Ormuz y comprometiéndose a cesar los ataques contra buques mercantes", declararon funcionarios estadounidenses a la prensa en una rueda de prensa el viernes, según han informado Axios y el 'Wall Street Journal'.

Estas exigencias, según estas fuentes, han sido trasladadas a los negociadores iraníes tanto de manera directa como a través de la mediación de Pakistán y Qatar.