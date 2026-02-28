Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. - Jack Guez/AFP pool/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

"Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo "histórico" del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.

El líder israelí ha planteado que la ofensiva conjunta "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", en este sentido ha apelado a todas los grupos étnicos en Irán a "liberarse del yugo de la tiranía" y a "construir un Irán libre y pacífico".

"Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo", ha indicado para justificar el ataque militar contra Teherán.

"No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad", ha afirmado, en alusión al programa nuclear iraní, en medio de las negociaciones que tenían lugar entre Estados Unidos e Irán que se han visto cortadas abruptamente por la ofensiva militar.

PIDE PACIENCIA Y FORTALEZA AL PUEBLO ISRAELÍ

En clave interna, el primer ministro de Israel ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía, toda vez que el país se ha convertido en el primer objetivo en la represalia militar de Irán tras los ataques de este sábado.

"Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros", ha reclamado Netanyahu, quien en todo caso ha asegurado que si los israelíes "permanecen unidos, lucharán juntos y garantizarán juntos la eternidad de Israel".

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.

En un mensaje en la misma línea que Netanyahu, el Ejército ha indicado que se trata de "una amplia operación conjunta" que tiene el objetivo de "debilitar por completo al régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales para Israel a lo largo del tiempo".

Las Fuerzas de Defensa de Israel han insistido en que Teherán "no ha abandonado su plan de destruir Israel" y ha estado "financiando, entrenando y armando a sus representantes posicionados en las fronteras de Israel" los últimos años. "Estas acciones constituyen una amenaza existencial para Israel y suponen un peligro para Oriente Próximo y el mundo en su conjunto", han asegurado.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha expresado su agradecimiento a Trump, al que ha calificado de "líder del mundo libre", por "tomar una decisión histórica y valiente" con el ataque sobre Irán.

Herzog ha manifestado así su respaldo a la "operación combinada" estadounidense-israelí contra "el principal estado patrocinador del terrorismo de todo el mundo", al que atribuye "décadas de terrorismo y asesinatos por todo el mundo" y que "pretende convertirse en un estado con armas nucleares".

Además, ha puesto en valor a los "valientes mujeres y hombres de las Fuerzas de Defensa de Israel". "Que Dios os bendiga. Ójala todos regreséis a un hogar en paz", ha apelado, antes de manifestar su esperanza de que "el pueblo de Irán pueda pronto ver un futuro mejor de libertad".

Este sábado, Donald Trump ha cumplido sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos.