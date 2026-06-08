El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este lunes que tanto la diplomacia como las acciones militares son "las dos alas del poder nacional", insistiendo en que Teherán "no ha abandonado ni la acción ni la mesa de negociación".

"Nuestra prioridad es la seguridad nacional y la tranquilidad de la población. Defenderemos con firmeza los derechos de la nación y no retrocederemos ante ninguna amenaza", ha afirmado en un mensaje en redes sociales que llega después del intercambio de ataques con Israel en la mayor escalada desde el alto el fuego pactado el pasado abril.

"La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociación", ha incidido para reiterar que con "unidad y racionalidad", Irán saldrá con "éxito y dignidad" de esta "prueba", en referencia a las hostilidades con Estados Unidos e Israel.

Más tarde, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha destacado que el último ataque iraní sobre Israel "ha cortado la dinámica de alto el fuego sobre el papel y continuos incumplimientos".

"Mientras no haya una voluntad auténtica de construir confianza, la respuesta de Irán será exactamente esta", ha advertido Qalibaf, uno de los principales negociadores de Irán.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, su portavoz, Ismail Baqaei, ha apuntado que "quien construye una escalera del caos cree que podrá gobernar a la gente, pero será él mismo el primer esclavo del caos".

"Quien reniega de sus compromisos y se aleja de la paz buscando el beneficio en el odio, la traición y el conflicto constante será condenado a eternas adversidades", ha añadido. Así, ha advertido de que "inevitablemente tendrá que prender un nuevo fuego cada día para mantener vivo el antiguo" de tal forma que "no gobierna la crisis, sino que la necesita y al necesitarla, jamás será poderoso".

Baqaei ha alertado de que "la crueldad definitiva" reside en que "se dan cuenta de que el poder que han creado para dominar a otros ya no está bajo su control".

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

Este paso ha llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques. El jefe de la Casa Blanca trata de salvar el alto el fuego pactado con Teherán hace dos meses cuando prosiguen las negociaciones para el cese de la guerra, en un momento en el que la guerra ha escalado con el cruce de bombardeos entre Teherán y Tel Aviv.