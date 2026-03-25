Archivo - February 14, 2025, Bushehr, Iran: A view of the Bushehr Nuclear Power Plant on the coast of the Gulf in Bushehr, southwestern Iran. The Bushehr Nuclear Power Plant, as Iran's first and only operational nuclear power facility, plays a crucial rol - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora nuclear rusa Rosatom ha alertado este miércoles del "desarrollo en dirección negativa" de la situación en torno a la central nuclear iraní de Bushehr, objetivo de otro ataque durante la jornada del martes, y ha afirmado que reducirá "al mínimo" a sus especialistas en las instalaciones.

"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue desarrollándose en dirección negativa", ha dicho el director de Rosatom, Alexei Lijachev, quien ha confirmado un ataque "contra los alrededores de una unidad operativa".

"Afortunadamente no hay víctimas", ha señalado, antes de resaltar que está prevista la evacuación de otros dos equipos de Rosatom durante los próximos días, en el marco de una reducción del personal "hasta que la situación vuelva a la normalidad", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Un total de 163 empleados han abandonado ya las instalaciones y han partido hacia la frontera con Armenia, mientras que unas 300 más permanecen a la espera de ser evacuadas, ha indicado Lijachev, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. En este sentido, ha señalado que las rutas de evacuación han sido puestas en conocimiento de las partes en conflicto.

"En primer lugar, la parte iraní está brindando plena cooperación, y en segundo lugar, las rutas se han comunicado a los líderes israelíes y estadounidenses a través de los servicios de inteligencia. Confiamos en que se brindará el apoyo necesario", ha declarado sobre un plan que también cuenta con Moscú para "garantizar la máxima seguridad de" los evacuados.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha señalado que Irán le comunicó el martes que "otro proyectil alcanzó las instalaciones de la central nuclear de Bushehr", sin causar daños ni víctimas. "La situación de la planta es normal", ha afirmado en redes sociales.

El director general del organismo, Rafael Grossi, ha reiterado su llamamiento a la "máxima contención" para "evitar riesgos de seguridad nuclear durante el conflicto", en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

La central, operada por Rosatom, cuenta con un reactor de mil megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trasladó recientemente a Washington el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán.

EL KREMLIN DESCONOCE PROPUESTAS DE EEUU PARA GESTIONAR LA CENTRAL

Por otro lado, Peskov ha afirmado que Irán no ha informado a Rusia del supuesto plan que Estados Unidos ha ofrecido a Irán para poner fin a la guerra, en el que se incluye una supuesta gestión compartida de la central nuclear de Bushehr, según han publicado algunos medios estadounidenses.

"Nuestros amigos iraníes no nos han transmitido ese tipo de información", ha dicho, poniendo en duda la veracidad de los contenidos que han ido apareciendo. "Ni siquiera sabemos si esto es cierto o no", se ha disculpado Peskov, para quien existen "paralelismos" con los planes para Ucrania que se fueron publicando.

"Hay tanta información circulando ahora mismo, la mayor parte completamente falsa, que sin alguna confirmación de fuentes oficiales, es imposible juzgar nada", ha zanjado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

'The New York Times' aseguró que Estados Unidos entregó a Irán un plan de quince puntos para establecer las bases del fin de la guerra, extremo desmentido por las autoridades de Teherán, que hicieron lo propio cuando el presidente Donald Trump afirmó en las últimas horas haber establecido los primeros contactos.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.