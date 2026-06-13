MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el acuerdo provisional con Irán se firmará el domingo y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Está previsto que se firme mañana el acuerdo e inmediatamente después de la firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", ha afirmado Trump en sus redes sociales.

Trump ha resaltado que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares "ni comprándolas, ni desarrollándolas ni en ninguna otra forma" y ha comparado esta situación con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, era "una vía fácil, bonita y cómoda hacia un arma nuclear", de lo que ha responsabilizado a Barack Obama.

"Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡un muro para el arma nuclear!", ha destacado. De hecho, ha asegurado que "Irán ya no quiere armas nucleares" y ha asegurado que "nuestra relación con Irán es muy distinta y mejor que la que tenían las administraciones anteriores".

El inquilino de la Casa Blanca ha señalado a Obama y a su sucesor, Joe Biden, "pagaron cientos de miles de millones de dólares" a Irán, entre ellos "1.700 millones de dólares en efectivo". En cambio, ahora "no habrá nada de dinero que camibie de manos".

"En el momento apropiado, cuando todo se calme, iremos y conseguiremos el polvo nuclear que está enterrado bajo las montañas de granito gracias a nuestros bellos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos (...) y será rebajado y destruido en Irán o en Estados Unidos", ha asegurado.

Trump ha manifestado de nuevo "durante mucho tiempo" su disposición a "colaborar" con Irán dentro del contexto de Oriente Próximo. "Esperamos que este proceso funcione rápida, fácil y cómodamente. Si no, tenemos la alternativa definitiva ¡que esperamos que no se vuelva a utilizar jamás!", ha añadido.

NEGATIVA DE IRÁN

Este mismo sábado, el Gobierno paquistaní, principal mediador entre Estados Unidos e Irán, ha informado de que Teherán y Washington firmarán "digitalmente" el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán ha descartado esta posibilidad y sitúa la firma "en los próximos días".

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní ha criticado la "inusual insistencia" de Trump en firmar el acuerdo el domingo y ha señalado que la misma es "una prueba para el equipo negociador de Irán", ya que "los negociadores iraníes están diciendo explícitamente que el memorándum no está cerrado aún y que la firma del domingo no va a tener lugar de ninguna manera".

La Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de la República Islámica, ha publicado así en Telegram que Trump poría estatr intentando que la fecha de la firma coincida con la de su 80 cumpleaños, el 14 de junio. "Hay quienes creen que su insistencia se debe a su deseo de utilizar la ocasión simbólicamente y convertirlo en un evento de publicidad personal", han planteado.

Las autoridades iraníes han rechazado que el acuerdo preliminar vaya a firmarse este domingo y sostienen que se cerrará "en los próximos días". "El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha explicado que "no se puede descartar que ocurra en los próximos días", pero "debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso".

El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

El acuerdo preliminar que ambas partes negocian abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

Destaca además que no hay mención alguna a Israel o Líbano en el mensaje de Trump, ambas piezas clave de cualquier acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

Precisamente el Gobierno israelí reunirá este domingo a su gabinete de seguridad en relación con la negociación, según fuentes citadas por medios de comunicación israelíes que alertan de que el acuerdo incluye "las principales condiciones" planteadas por Teherán.

Los términos del acuerdo pactado "ponen en peligro los intereses de seguridad de Israel", según fuentes citadas por el Canal 12 israelí. El acuerdo implica "la apertura del estrecho de Ormuz y la resurrección del régimen y una bofetada en la cara de los iraníes", en referencia a las movilizaciones contra las autoridades de la República Islámica.

Irán se compromete a negociar su programa nuclear una vez termine la guerra, en un plazo de 60 días, pero tras el mismo Estados Unidos "no tendría el recurso de la amenaza militar creíble".

"La salida del uranio ha pasado a ser su disolución y no se mencionan los sistemas de misiles para nada", ha argumentado la fuente. "Todos los objetivos fijados por Israel no se tratan en este acuerdo. No solo no se obliga a Irán a dejar de apoyar a sus filiales, sino que supone reconectarla a Hezbolá a través de este pacto", ha añadido.