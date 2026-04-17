April 16, 2026, White House, Dc, United States: President DONALD TRUMP speaks to the media before boarding Marine One at the White House for the start of a trip to Las Vegas and Phoenix on April 16, 2026 - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

Desvincula a Líbano de las negociaciones, dice que no desbloqueará activos iraníes y rechaza la ayuda de la OTAN en el estrecho

Irán desmiente al presidente, asegura que su uranio enriquecido "no se transferirá a ninguna parte"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que mantendrá su bloqueo sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán; unas conversaciones que el mandatario norteamericano, a diferencia de Teherán, ha querido separar del conflicto en Líbano, antes de asegurar que en ningún caso desbloqueará activos iraníes congelados en el extranjero, como también piden los negociadores de la República Islámica.

En una cadena de mensajes en respuesta al anuncio inicial de las autoridades iraníes sobre su decisión de abrir el estrecho, gracias al alto el fuego provisional alcanzado en Líbano entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá, Trump ha querido matizar que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho "continuará con plena vigencia y efecto" hasta que la "transacción con Irán", como ha descrito las negociaciones, "concluya al 100%".

Asi, ha añadido que este proceso debería avanzar "muy rápidamente" porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países "ya están negociados". Este mensaje sobre que persiste el cierre perimetral estadounidense en Ormuz llega después de que en un mensaje previo en el que celebraba el anuncio iraní.

A continuación, Trump ha afirmado que "ningún dinero va a cambiar de manos en alguna forma o sentido", poco después de que fuentes estadounidenses informaran al portal Axios que Washington y Teherán estaban negociando la "descongelación" de unos 15.000 millones de euros en activos iraníes bloqueados por las sanciones norteamericanas contra Irán.

"Este acuerdo tampoco está sujeto a la cuestión de Líbano pero Estados Unidos trabajará por separado con Líbano" a la hora de consolidar el alto el fuego en vigor desde hace unas horas entre Israel y las milicias de Hezbolá; una situación que, ha asegurado Trump, "tratará de la manera apropiada".

El presidente de Estados Unidos ha dado así su respuesta completa al anuncio comunicado este viernes por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y en el que ha declarado la reapertura total del paso, por lo que a Irán respecta, mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos. Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego en Líbano.

"En línea con el alto el fuego en Líbano", explicó el titular de Exteriores, "se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", antes de indicar que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación; el mismo que el presidente Trump ha decidido mantener a pesar del anuncio iraní.

UN ESTRECHO "DESMINADO" CON LA OTAN FUERA DE LAS OPERACIONES

En su misma cadena de mensajes de este viernes, el mandatario estadounidense ha anunciado además que Irán, "con ayuda" de su país, ha comenzado el proceso para eliminar las minas submarinas que la Guardia Revolucionaria iraní había esparcido por el estrecho como obstáculo adicional a la navegación.

"Irán ha eliminado, o va a eliminar, todas estas minas", ha manifestado el presidente antes de lanzar un último dardo contra la OTAN tras semanas de críticas contra la Alianza Atlántica, a la que ha acusado de quedarse de brazos cruzados durante toda esta crisis.

Tras asegurar que ha recibido una llamada de sus socios en la organización, Trump ha dejado bien claro que no quiere nada que ver con ellos en esta situación.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se queden al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Cuando hicieron falta se comportaron como unos inútiles, como tigres de papel", ha concluido Trump.

ASEGURA QUE IRÁN HA ACEPTADO TRANSFERIR A EEUU SU URANIO ENRIQUECIDO, TEHERÁN LO NIEGA

El presidente ha asegurado horas después en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS News que las autoridades de Irán han "aceptado todo" y que colaborarán con su Administración para el transporte de uranio enriquecido. "Es un gran acuerdo. Es un acuerdo maravilloso. Han accedido a todo", ha manifestado.

"Nuestra gente, junto con los iraníes, va a trabajar para conseguirlo. Y luego lo llevaremos a Estados Unidos", ha señalado, mientras que ha negado que esta supuesta extracción del uranio conlleve un despliegue militar. "No, no enviaremos tropas", ha dicho. Trump ha asegurado además que "no vamos a pagar ni un centavo" a Irán a cambio de su uranio enriquecido.

El Ministerio de Exteriores iraní ha desmentido estas declaraciones y ha aseverado que "el uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar", en palabras de su portavoz, Esmaeil Baqaei, que ha emplazado a la prensa y a la ciudadanía a no prestar atención a lo que ha denominado como "estrategia mediática" del mandatario, aduciendo las declaraciones "contradictorias" de Trump en un mismo día