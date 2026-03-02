February 28, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Frame grab from an eight minute statement made by United States President Donald J Trump that was released via his X account concerning the United States attack on Iran, on Saturday, February 28, 2 - Realdonaldtrump Via Cnp / Zuma Press / ContactoPho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

"Los estamos destrozando", ha celebrado en una entrevista con la cadena CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho Trump, reconociendo haberse sorprendido con la respuesta iraní de atacar posiciones estadounidenses en la región.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.

Así, ha remarcado que "esta es la manera" de tratar con Irán, más después de que se negara a renunciar a sus aspiraciones nucleares. "No pudimos llegar a un acuerdo con esta gente (...) No estuvieron dispuestos a darnos lo que pedimos. Deberían haberlo hecho", ha zanjado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha destacado que los ataques de este fin de semana forman parte de una campaña militar a largo plazo para propiciar un cambio de régimen en Irán y ha recordado operaciones pasadas, como la que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en enero de 2020.

"Era un general increíblemente violento y despiadado", ha dicho Trump de Soleimani. "Si eso no hubiera sucedido, Israel podría no existir", ha afirmado, al tiempo que ha recordado los ataques de junio de 2025 sobre instalaciones iraníes. "Estaban a un mes de tener un arma nuclear", ha asegurado.

Trump ha aprovechado para atacar el acuerdo nuclear de 2018 del que desvinculó a Estados Unidos de manera unilateral bajo su primer mandato, el cual "dio todo el poder a Irán" para haber logrado armas nucleares "hace tres o cuatro años" y utilizarlas contra Israel e incluso Estados Unidos.

Con respecto a la sucesión de poder en Irán, Trump ha afirmado no saber quiénes son los candidatos. "No sabemos a quién elegirán. Quizás tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace", ha dicho, destacando que Teherán ha perdido "mucho" con respecto a este cuestión, pues son 49 los líderes muertos en la operación.

ENVÍO DE TROPAS A IRÁN "SI SON NECESARIAS"

Trump tampoco ha descartado el envío de tropas a Irán "si fueran necesarias", aunque dice que no es una cuestión que le preocupe en estos momentos, ya que la operación bautizada como 'Furia Épica' avanza mejor de lo esperado.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", ha subrayado Trump en declaraciones al 'New York Post', desde donde ha afirmado que han logrado en solo día los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.

"Está yendo muy deprisa. Estamos cumpliendo con el calendario", ha dicho, destacando que en lo que respecta a las bajas entre la cúpula iraní van "muy por delante" de lo que habían establecido, tras lograr matar a 49 altos funcionarios.

Ante la posibilidad de posibles represalias, Trump ha minimizado las capacidades de Irán y sus socios regionales. "Lo eliminaremos, como todo lo demás, lo eliminaremos", ha zanjado.