Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán

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Irán tilda de "noticias falsas" las conversaciones sobre el fin de la guerra y exige a EEUU "rendirse" a sus condiciones

Dana White rechaza ser portavoz de la Casa Blanca y Trump atribuye la nominación a una "broma" en "un día de muy mala prensa"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que hay "avances" para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz.

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Trump ha destacado que Estados Unidos ha enviado un tercer portaaeronaves a la región "por si acaso". "Tenemos muchos", ha enfatizado. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que usarlos", ha remarcado.

IRÁN TILDA LAS CONVERSACIONES DE "NOTICIAS FALSAS"

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha desmentido rotundamente las declaraciones del presidente norteamericano sobre presuntos avances para finalizar el conflicto bélico entre ambos países.

Rezaei ha calificado las afirmaciones de Trump de "noticias falsas" y ha exigido a Washington que acepte la rendición bajo las condiciones planteadas por Teherán.

"La guerra contra Irán ya ha arruinado al Gobierno de Estados Unidos, pero Washington se agita como un jugador desesperado. Retírense. Dejen de fabricar 'fake news' sobre conversaciones imaginarias. Dejen de negar el nuevo orden en Asia Occidental. Es hora de rendirse a las siete condiciones que Irán ha establecido repetidamente", ha manifestado Rezaei a través de un mensaje en redes sociales.

Con respecto a Irán, Trump ha publicado también hoy un mensaje en redes en el que asegura que los aliados árabes de Washington le han pedido que mantenga el "bloqueo naval" contra Irán.

"Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros prefieren el 'statu quo', dicho de otra forma, que siga el Mayor Bloqueo Naval de la Historia y la nueva Operación Puerta de Hierro", ha explicado.

Además ha insistido en que Irán "no puede tener un arma nuclear y eso no es negociable". Estados Unidos "las tiene cargadas y listas (...), pero creo que parece bastante improbable".

DANA WHITE RECHAZA SER PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA

Trump se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al consejero delegado de la empresa de espectáculos de artes marciales mixtas UFC, Dana White, a quien ofreció el sábado el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. White, sin embargo, ha aprovechado la oportunidad para rechazar la propuesta del presidente.

"No tengo ninguna aspiración política", ha aclarado el empresario al inicio de su comparecencia, en la que ha defendido que su decisión de no pronunciarse hasta este momento porque "no quería ser irrespetuoso y decir nada hasta que él (Trump) dijese algo".

Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha explicado que estaba "teniendo un día de muy mala prensa" cuando señaló al dirigente de la UFC como su siguiente portavoz, apuntando a una especie de chanza impulsiva en ese momento: "No sé por qué se me ocurrió su nombre, es mi amigo desde hace mucho tiempo. Dije 'creo que voy a hacer a Dana White mi nuevo secretario de prensa' y lo envié a un grupo de prensa; estaba bromeando en cierto modo", ha relatado.

"Después escribieron la noticia como si yo no estuviera bromeando y tú estabas inundado y yo estaba inundado", ha agregado sobre las 24 horas anteriores a esta rueda de prensa, que White ha calificado de "locura".

El jefe de la UFC, pese a haber indicado que no dice "no a nada" al líder republicano, ha terminado por aclarar su negativa al final de la rueda de prensa, cuando Trump le ha preguntado "Dana, ¿te gustaría ser secretario de prensa de los Estados Unidos de América (...) o prefieres quedarte con esta ridícula UFC?".

"Gracias por la oferta, señor. No quiero dedicarme a la política", ha replicado White, ante lo que el mandatario, en tono jocoso, se ha declarado "devastado" antes de despedirse de los medios y dar por terminado el acto.