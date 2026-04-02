Irán.- AMP2.- Trump avisa a Irán que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

April 1, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump addresses the nation to give an update of the war against Iran from the Cross Hall of the White House in Washington, DC, USA, on Wednesday, April 1, 2026 - Europa Press/Contacto/Alex Brandon - Pool via CNP

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves a Irán con más ataques si las autoridades del país asiático no aceptan un acuerdo para poner fin al conflicto "antes de que sea demasiado tarde".

"El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse - ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!", ha dicho en redes sociales, adjuntando un vídeo donde se observa un bombardeo contra un puente.

Se desconoce la ubicación de la instalación que aparece en el mensaje de Trump, si bien la agencia de noticias iraní Tasnim ha informado en las últimas horas de que al menos ocho personas han muerto y 95 han resultado heridas a causa de un ataque contra el puente B1 de Karaj, una localidad situada a 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado poco después en redes sociales que "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse".

Estos "solo ponen de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada. Todos los puentes y edificios se reconstruirán más sólidos. Lo que nunca se recuperará: el daño causado a la reputación de Estados Unidos", ha dicho en una publicación acompañada de una imagen con un puente gravamente dañado y partido en dos.

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.