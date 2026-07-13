17 June 2026, France, Paris: US President Donald Trump arrives at the Palace of Versailles to attend an event marking the 250th anniversary of US independence. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

El Ejército iraní advierte de que no permitirá a Washington interferir en la gestión del estrecho

Trump asegura que "golpearán" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y en la noche del martes

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado "abierto" este lunes el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso como "guardián" de la estratégica vía marítima.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o los clientes de Irán entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", ha afirmado el dirigente norteamericano sobre la situación en Ormuz, escenario de un repunte de las tensiones entre Washington y Teherán.

A renglón seguido, Trump ha anunciado una tasa al comercio por la zona, que cobrara Estados Unidos como "el guardián del estrecho de Ormuz". "En esa calidad, y por una cuestión de equidad, Estados Unidos será reembolsado, a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que "la implementación" de este recargo "comenzará de inmediato".

Este anuncio llega cuando Trump, poco antes, ha asegurado que el Ejército norteamericano está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras las autoridades de Irán han confirmado el cierre de la estratégica vía marítima.

De hecho, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado en un comunicado que el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de puertos iraníes se reanudará el 14 de julio a las 16.00 horas (hora del este estadounidense).

"Las fuerzas del CENTCOM harán cumplir el bloqueo contra los buques que transiten hacia o desde puertos y zonas costeras iraníes. El ejército de Estados Unidos sigue apoyando el flujo de tráfico a través de aguas regionales para todas las embarcaciones que no violan el bloqueo", ha precisado.

TRUMP CONFIRMA NUEVOS ATAQUES

El magnate republicano ha confirmado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también en la noche de este martes. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Les conozco y están totalmente locos", ha indicado.

Trump también ha asegurado que para la parte iraní "los acuerdos se firman para romperse". "Son personas extremadamente poco confiables y, francamente, si alguna vez tuvieran un arma nuclear la usarían en el plazo de un día", ha dicho.

RESPUESTA IRANÍ A LA TASA

En respuesta al anuncio del bloqueo y la tasa, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha asegurado que Teherán no permitirá que Washington "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con severidad a cualquier interrupción en el paso de buques mercantes y petroleros por parte del agresivo y bandido Ejército estadounidense fuera de la ruta designada por Irán y sin el permiso de las Fuerzas Armadas", ha advertido el teniente coronel de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Zolfaghari.

De la misma forma, ha advertido de que "cualquier cooperación con Estados Unidos y cualquier apoyo logístico" a la Administración Trump se considerará una afrenta contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán. "La responsabilidad de la inseguridad y la propagación de la guerra en la región recae en Estados Unidos y en los países que cooperen con el Ejército criminal de ese país", ha señalado, según ha recogido la agencia de noticias estatal IRNA.

Más tarde, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reaccionado de forma irónica al anuncio de Trump, asegurando que "quien proporcione un paso seguro y protegido para los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz debería ser compensado".

"Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", ha indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los últimos días la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados, según la versión del CENTCOM, en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones siguiendo con sus ataques en la estratégica ruta comercial.