Irán.- AMP2.- Trump exige a los "locos cabrones" de Irán que abran para el martes "el puto estrecho" de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Irán - DONALD TRUMP / X

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

"El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", ha zanjado.

VOLAR POR LOS AIRES

Poco después, y en declaraciones a Fox News, Trump ha declarado su absoluto hartazgo con la situación. "Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo", ha indicado Trump antes de expresar su confianza en la posibilidad de alcanzar 'in extremis' un acuerdo para el lunes, por mucho que las autoridades iraníes se hayan negado en rondo desde el principio a aceptar directamente sus términos.

Para facilitar las cosas, Trump asegura que los negociadores iraníes con los que está tratando, sin dar nombres, "han recibido una amnistía" para protegerles de nuevos ataques de Estados Unidos como los que acabaron con la plana mayor del estamento clerical iraní, representado en el fallecido ayatolá Alí Jamenei, al principio de la guerra.

EL MENSAJE DE UN "DESEQUILIBRADO"

La primera respuesta de Irán ha llegado a través de sus redes de embajadas en el extranjero, como la de Pakistán, que ha llamado directamente a las autoriades estadounidenses a que inicien un proceso de destitución contra Trump por motivos de salud mental.

"DJ Trump debe ser destituido por su comportamiento desequilibrado y por su incompetencia para ocupar cargos oficiales de alto rango", ha manifestado la misión diplomática.

"La responsabilidad recae sobre el Congreso y quienes lo eligieron, así como sobre el gabinete, que está cometiendo traición al no invocar la 25ª enmienda" constitucional que activa el proceso de destitución.

La oposición del Partido Demócrata no se ha quedado atrás. El líder de la minoría del partido en el Senado y jefe 'de facto' del partido, Chuck Schumer, también ha cuestionado abiertamente el estado mental del mandatario.

"Felices Pascuas, América. Mientras vamos a la iglesia a celebrarlas con la familia y con los amigos, el presidente de Estados Unidos está despotricando como un lunático desequilibrado en redes sociales", ha manifestado Schumer tras recordar que Trump está amenazando con cometer crímenes de guerra al atacar infraestructuras civiles de un país enemigo en tiempo de conflicto.

Para la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, el mensaje de Trump simplemente es "repulsivo".

"Me estoy quedando sin palabras para condenar esto. Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir la destrucción de sus plantas energéticas y de sus puentes. Se van a quedar sin calefacción, sin electricidad ni agua, y sin forma de escapar, con todo lo que ello conlleva contra su derecho a vivir", ha lamentado.