Trump ofrece su ayuda para "liberar" Irán y el presidente del Parlamento amenaza con "contraatacar" a EEUU

Iranian protesters demonstrate in Tehran, Iran. The nationwide protests started in late December at Tehran's Grand Bazaar in response to worsening economic conditions. They then spread to universities and other cities.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes que llevan ya una semana saliendo a las calles del país en una nueva crisis que ha dejado, según ONG, más de un centenar de muertos.

"Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump", ha manifestado el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

Irán cumple una semana de manifestaciones que estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial, y que han terminado degenerando en disturbios. El Gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, ha acusado en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar este descenso a la violencia.

El país lleva 48 horas bajo cortes de internet prácticamente generalizados, según el portal especializado NetBlocks, reconocidos por las propias autoridades iraníes para contener la difusión de información nociva para la seguridad del Estado.

Trump ha sido contestado por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de EEUU en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha abogado por "el fin de 46 años de gobierno de odio e incompetencia".

"Si el pueblo iraní elige poner fin a más de 46 años de gobiernos de odio e incompetencia podría recuperar la cultura persa de educación, arte, música y fuerza y el fin de Hamás, Hezbolá y los hutíes", ha afirmado en un mensaje publicado en X en el que menciona a los principales aliados regionales del actual gobierno iraní.

MÁS DE UN CENTENAR DE MUERTOS

Al menos 115 personas han muerto ya por los disturbios que comenzaron el pasado fin de semana, de las cuales unas 37 son efectivos de seguridad, bien del Ejército o de la Policía, según el último balance presentado por la ONG HRANA, especializada en el seguimiento de los Derechos Humanos en la república islámica a partir de fuentes del interior del país.

Según HRANA siete de las víctimas eran menores de edad y la práctica mayoría han fallecido por el impacto a quemarropa de balas o perdigones. Las fuerzas de seguridad, añade, han arrestado a 2.638 personas.

De acuerdo con la agencia semioficial de noticias Tasnim, las autoridades iraníes podrían dar su propio balance a lo largo de este domingo. Fuentes de Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán han ido avanzando ya que "el número de mártires en los recientes disturbios estadounidenses y sionistas es significativo".

EL PRESIDENTE DE IRÁN PIDE MODERACIÓN

En su línea habitual, el presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian, ha intervenido este domingo ante las cámaras de la televisión estatal para llamar a la calma a la población y, una vez más, declarar su simpatía hacia sus penurias económicas.

El presidente iraní ha defendido su nuevo plan de reforma de subsidios, con el objetivo de estabilizar el mercado, impulsar la producción y aumentar el poder adquisitivo de la población para abordar sus preocupaciones económicas pero ha indicado que "la ira social no es una licencia para destruir".

"Estamos dispuestos a negociar. Debemos escuchar vuestra protesta. Debemos atender vuestras preocupaciones. Sentémonos juntos. Unamos nuestras manos. Resolvamos esta crisis. Pero no vamos a ceder ante la violencia", ha indicado Pezeshkian quien, de todas maneras, también ha suscrito la opinión de que Estados Unidos e Israel están azuzando un derramamiento de sangre.

"Son elementos terroristas respaldados por gobiernos extranjeros que están asesinando a civiles inocentes, incendiando mezquitas y vandalizando infraestructuras públicas; todo ello orquestado por Estados Unidos e Israel con la clara intención de crear agitación en todo Irán", ha indicado.