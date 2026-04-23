Irán.- AMP2.- Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que EEUU tiene "totalmente sellado" Ormuz

April 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks to the press as he and first lady Melania Trump host the 2026 White House Easter Egg Roll, on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on - Daniel Heuer - Pool via CNP / Zuma Press / Contact

Afirma que EEUU mantendrá el bloqueo sobre el estrecho hasta que Teherán llegue a un acuerdo

Irán rechaza esta división y remarca que EEUU se "arrepentirá"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en que hay divisiones internas entre la cúpula política de Irán, al tiempo que ha reiterado que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho está "totalmente sellado".

"Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!", ha afirmado el dirigente estadounidense en un mensaje en redes sociales en el que reitera que hay "luchas internas" en la República Islámica.

Según Trump, la división se produce entre "los duros", que afirma que están "perdiendo en el campo de batalla", y la facción de "moderados", "que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto".

De esta forma, el presidente estadounidense ha vuelto a hacer mención a esas supuestas grietas internas en Irán, motivo que adujo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra, pese a que hasta entonces rechazaba prorrogar el alto el fuego. Trump apuntó que mantendrá el cese a los ataques hasta que las autoridades iraníes presentaran una propuesta y concluyan las negociaciones.

El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce Estados Unidos se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

Más tarde, el magnate ha insistido en otro mensaje en redes sociales que es la persona "con menos presión" encima tras criticar a los medios de comunicación por apuntar que está "ansioso" por poner fin a la guerra con Irán.

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!", ha expresado, reiterando nuevamente que "la Armada iraní está hundida", mientras que su Fuerza Aérea está destruida y su armamento antiaéreo y de radares ha desaparecido".

IRÁN RECHAZA LA DIVISIÓN DE LA QUE HABLA TRUMP

Tanto el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, como el presidente del Parlamento iraní y autoridad negociadora de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, han rechazado esta división interna en un comunicado conjunto difundido en sus redes sociales.

Ambos han remarcado que en su país "no existen extremistas ni moderados", sino que "todos" son "iraníes y revolucionarios" bajo "la unión férrea de la nación y el gobierno". "Con obediencia total al líder supremo de la revolución, haremos que el agresor criminal se arrepienta. Un Dios, una nación, un líder y un camino; y ese es el camino de la victoria de nuestra querida Irán, más valiosa que la vida", han manifestado.