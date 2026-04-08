Archivo - El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, durante una reunión en Moscú con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, el 27 de mayo de 2025 (archivo) - Sergei Fadeichev/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

Ankara subraya que "el camino hacia una paz duradera" solo puede completarse a través de "diálogo, diplomacia y confianza mutua"

Erdogan traslada a Trump "que no se debe dar ninguna oportunidad a quienes intenten sabotear" el alto el fuego

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha pedido su implementación sin "provocaciones ni sabotajes" para que la región de Oriente Próximo "alcance la paz" y la "estabilidad lo antes posible".

"Celebramos el alto el fuego anunciado anoche en la guerra que ha convertido nuestra región en un polvorín desde el 28 de febrero. Esperamos que el alto el fuego se implemente plenamente sobre el terreno, sin dar pie a posibles provocaciones ni sabotajes", ha señalado el presidente turco en un mensaje en redes sociales.

Erdogan ha trasladado su felicitación a "todos los actores que han contribuido al proceso", especialmente a Pakistán. "Deseamos sinceramente que nuestra región, que tanto ha sufrido a causa de la guerra, el conflicto, la tensión y la opresión, alcance la paz, la tranquilidad y la estabilidad lo antes posible", ha dicho.

Más tarde, el presidente turco ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado "la situación actual" en la región de Oriente Próximo, especialmente el "alto el fuego anunciado anoche".

"El presidente ha afirmado que la oportunidad que se presenta en estas dos semanas, tras 40 días de gran dificultad y desafíos para todo el mundo, debe aprovecharse al máximo para lograr un acuerdo de paz duradero y que no se debe dar ninguna oportunidad a quienes intenten sabotear el proceso", ha sentenciado, reiterando el apoyo de Ankara a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores turco también ha aplaudido el alto el fuego temporal. "Subrayamos la necesidad de su aplicación total sobre el terreno y expresamos nuestra esperanza de que todas las partes respeten el acuerdo alcanzado", ha dicho a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"El camino hacia una paz duradera solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la confianza mutua. Continuaremos brindando todo el apoyo necesario para la conclusión exitosa de las negociaciones que se celebrarán en Islamabad", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la labor de mediación de Pakistán y expresar su deseo de que "continúen todas las iniciativas que continúen todas las iniciativas que contribuyan a la paz".

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.