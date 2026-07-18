Irán.- AMP3.- Dos militares estadounidenses muertos y uno desaparecido tras el ataque iraní sobre una base en Jordania

Archivo - March 1, 2024, Azraq, Zarqa Governorate, Jordan: A U.S. Army cargo transport loads humanitarian aid pallets in the cargo bay of a U.S. Air Force C-130J Super Hercules aircraft at Muwaffaq Salti Air Base, March 1, 2024 in Azraq, Zarqa Governorate - Europa Press/Contacto/Tsgt. Christopher Hubenthal/

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos militares estadounidenses han muerto y un tercero está "desaparecido en combate" tras los ataques de proyectiles iraníes sobre objetivos de Estados Unidos en suelo jordano, según ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).

"Dos militares de Estados Unidos han muerto en acción en Jordania mientras fuerzas del CENTCOM y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones", ha informado el CENTCOM en un comunicado.

Otros cuatro militares estadounidenses han sido evacuados por motivos médicos a hospitales jordanos, aunque "ya han recibido el alta". "Otros militares han sido tratados por heridas menores y ya han regresado al servicio", ha añadido.

Por el momento no se ha publicado más información sobre las víctimas "por respeto a las familias" y se espera a que pasen 24 horas desde la notificación para publicar sus nombres. Con estos son ya 16 los militares estadounidenses muertos confirmados oficialmente desde el inicio de la última escalada militar entre ambas partes, el pasado 28 de febrero.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha respondido a la noticia con un "¡Que Dios les acompañe, héroes! Su sacrificio solo fortalece nuestra determinación" publicado en redes sociales.

El diario 'The Wall Street Journal' ha publicado citando fuentes estadounidenses que Irán ha adaptado sus misiles a las defensas estadounidenses, con proyectiles a muy alta velocidad y gran maniobrabilidad cuando se acercan a su objetivo.

Además, la capacidad de Irán para atacar objetivos estadounidenses sensibles ha planteado preguntas entre los responsables estadounidenses sobre la posible ayuda de China o Rusia, aunque no hay pruebas al respecto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha publicado un mensaje de condolencias dirigido a los seres queridos de los "valientes héroes estadounidenses caídos" y trasladado su deseo de una rápida recuperación para los heridos. "Que el militar desaparecido regrese a salvo", ha añadido. "Que Dios bendiga a nuestros valientes hombres y mujeres de uniforme", ha concluido.

ATAQUE SOBRE MUWAFFAQ SALTI

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio. Los proyectiles iraníes han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos y "una gran plataforma de estacionamiento".

Horas antes, Irán había asegurado que un ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible estadounidenses en la base; una instalación que Teherán considera como estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

En respuesta, el Ejército jordano ha informado del derribo de cuatro aviones no tripulados de Irán sin hacer mención a daño alguno en la base aérea. Las Fuerzas Armadas Jordanas, en una nota recogida por la agencia oficial de noticias Petra.

El ataque primer ataque mortífero para las fuerzas estadounidenses fue el del 1 de marzo, cuando seis militares murieron en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Unos días después murió un sargento del Ejército de Tierra tras un ataque en Arabia Saudí.

El 12 de marzo otros seis militares murieron tras estrellarse un KC-135 Stratotanker en el oeste de Irak, aunque el incidente fue "no fue por fuego hostil ni amigo".