Irán.- AMP3.- EEUU ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos - CENTCOM

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. "Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado", ha explicado el Mando Central norteamericano.

ATAQUES A VARIOS BUQUES

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de dos incidentes de seguridad, uno en el propio estrecho y otro en el norte del golfo Pérsico, donde se encuentra la isla de Jark.

En concreto se refiere a varios buques implicados al norte de la costa de Omán y señala que varias fuentes han informado de ataques contra varios buques en la zona. Los barcos fueron objeto de "fuego de neutralización".

Los tres petroleros atacados en represalia pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos "no tenían medios para defenderse".

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper. "No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán.

El Gobierno iraní ha condenado el ataque contra los buques iraníes y ha recordado que se trata de embarcaciones mercantes civiles. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente la acción agresiva de Estados Unidos al atacar a buques mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán el sábado 14 de septiembre", ha apuntado.

Teherán considera que se trata de "acciones ilegales y agresivas" que relaciona con la "agresión militar" estadounidense, el "bloqueo naval y la guerra económica", que considera "una clara violación del Artículo 2 Párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas". Lo considera por tanto "un crimen de guerra y una clara amenaza a la paz internacional y a la seguridad del transporte marítimo comercial".

El Gobierno iraní resalta la "determinación" de la República Islámica de Irán de "defender con firmeza su soberanía e intereses nacionales frente al terrorismo de Estado y las acciones agresivas de Estados Unidos". "La responsabilidad por las consecuencias derivadas de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios", ha remachado.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.