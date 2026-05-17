Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah

December 30, 2023, Dubai, United Arab Emirates: Water desalination plants and power plants in Jebel Ali...The futuristic modern city is a global finance hub and international commerce center for the middle east, located on the Arab peninsula. Led by Sheik - Europa Press/Contacto/Taidgh Barron

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado el impacto este domingo de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra que constituye la mayor parte del oeste del país.

En total han sido tres los drones detectados procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, dos de los cuales fueron "interceptados con éxito", mientras que el tercero impactó "en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la Central Nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra".

El Ministerio de Defensa emiratí ha asegurado que trabajan ya para esclarecer el origen de este ataque y ha advertido de que está "totalmente preparado" para afrontar "cualquier amenaza". "Enfrentará cualquier intentó de socavar la seguridad del país para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses nacionales", ha resaltado.

El centro de Emergencias de Abú Dabi, en su mensaje de alerta en redes sociales, no identifica la procedencia del dron. Irán, que desde el 28 de febrero ha desencadenado ataques contra los países de la región con presencia militar estadounidense, tampoco se ha pronunciado al respecto.

En cualquier caso, según los servicios de Emergencia emiratíes "no se han registrado heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica".

La Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí ha confirmado que el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales, y que todas las unidades operan con normalidad.

En un comunicado posterior, la agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ha confirmado que las autoridades emiratíes ya han enviado toda la información disponible sobre lo ocurrido.

El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha explicado en redes sociales que, ahora mismo, los generadores diésel de emergencia están suministrando energía a la unidad 3 de la central, la que podría haber resultado más afectada por el ataque.

"El OIEA sigue de cerca la situación y se mantiene en contacto permanente con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, dispuesto a prestar asistencia si fuera necesario", ha indicado Grossi, antes de expresar su "profunda preocupación por el incidente" y denunciar que "la actividad militar que amenaza la seguridad nuclear es inaceptable".

Por último, Grossi "reitera su llamamiento a la máxima moderación militar cerca de cualquier central nuclear para evitar el peligro de un accidente nuclear".