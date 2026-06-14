Irán.- AMP3.- Irán amenaza con romper negociaciones con EEUU tras el ataque israelí contra Beirut

01 June 2026, Lebanon, Arnoun: Smoke billows from an Israeli airstrike on the southern Lebanese village of Arnoun. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, ordered the military to attack targets in the southern suburb of Beirut, a pro-Iranian Hezboll - Stringer/dpa

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano; un bombardeo que, ha avisado por otro lado el Ejército iraní "no quedará sin respuesta".

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al tres muertos y 15 heridos por el impacto al menos cuatro misiles guiados por láser y dirigidos concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado "importantes daños en edificios y comercios cercanos", según la agencia. Israel esgrime que actuó en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión política y militar) en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorándum de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Dada la situación, para Qalifab el ataque israelí deja entrever que, o bien Estados Unidos está mintiendo o bien es incapaz de contener a Israel. "El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha comunicado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del 'poli bueno' y el 'poli malo' está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino", ha avisado el negociador iraní.

Otra reacción iraní al ataque de Beirut ha llegado desde el centro de mando conjunto del Ejército de Irán, la sede de Jatam al Anbiya. Su portavoz, Sardar Asadi, ha prometido a este respecto que "los crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes". Hay que recordar que un ataque parecido el fin de semana pasado desencadenó una respuesta iraní durante varios días contra territorio israelí y posiciones militares de Estados Unidos en el golfo Pérsico.

Mientras, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido de que "hay una respuesta fuerte en camino". "El crimen de hoy del régimen sionista en Dahiya, Beirut, demuestra una vez más que Estados Unidos es débil y no tiene credibilidad, ya que ni siquiera es capaz de controlar a este régimen ilegítimo", ha argumentado.

Antes de la nueva escalada de violencia, los negociadores iraníes se estaban declarando profundamente escépticos sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo este domingo. Esta misma mañana estaban discutiendo el borrador en Teherán con la delegación de Qatar que ha llegado este domingo a la capital iraní.

Según el relato de la agencia semioficial de noticias Fars, los negociadores en ese momento veían casi imposible firmar el acuerdo en la fecha anunciada por Trump. "El examen de los aspectos políticos, legales y técnicos, a nivel de expertos, todavía continúa", citó la agencia a una fuente cercana al equipo negociador.