Irán anuncia que reabre "completamente" el estrecho de Ormuz mientras dure alto el fuego

Archivo - March 15, 2026, Taichung, Taiwan: A map depicting the Kharg Island, the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman is displayed on a screen - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido reabrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

En declaraciones posteriores a la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, fuentes militares iraníes han querido precisar que, de momento, solo los buques que cuenten con el permiso de la Guardia Revolucionaria del Ejército iraní podrán cruzar el paso.

"Únicamente los buques civiles pueden navegar por las rutas designadas y con la autorización de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", han manifestado a IRIB.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, "listo para el tránsito total". Sin embargo, apenas minutos después el mandatario norteamericano ha asegurado que su país mantendrá su bloqueo sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

La respuesta de Teherán a esta declaración ha llegado del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, que ha insistido en que el bloqueo del estrecho supone una "violación" del alto el fuego y ha advertido de que Irán adoptará las "contramedidas necesarias" si Washignton continúa con ello.

Baqaei ha rechazado así que se haya producido un nuevo entendimiento con Estados Unidos, indicando que la reapertura del estrecho responde a lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego anunciado el pasado 10 de abril.

Así, ha precisado que "la circulación de buques mercantes en coordinación con Irán" llega a raíz de la tregua alcanzada en Líbano, que Teherán considera parte lo acordado entre Teherán y Washington la semana pasada.

Por ello, en declaraciones recogidas por IRIB, el portavoz de Exteriores ha emplazado a la prensa y a la ciudadanía a no prestar atención a lo que ha denominado como "estrategia mediática" del mandatario, aduciendo las declaraciones "contradictorias" de Trump en un mismo día.

Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego en Líbano para que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva que había desatado sobre las milicias chiíes de Hezbolá.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De hecho, poco antes de que Araqchi declarara la reapertura del estrecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informaba que 19 barcos comerciales habían tenido que dar media vuelta desde el fin de semana por orden de los barcos norteamericanos que vigilan el perímetro del estrecho. "Ningún buque ha evadido a las fuerzas estadounidenses", ha manifestado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos.