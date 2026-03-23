Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y combate contra Hezbolá

March 17, 2026, Hebron, West Bank, Palestinian Territory: Signs of missile interceptions were seen in the sky over Hebron in the West Bank, following an attempt by Israeli air defense systems to intercept missiles launched from Iran toward Israel on March - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerra de Irán continúa en el comienzo de su cuarta semana con un nuevo cruce de bombardeos durante esta madrugada y primera hora de esta mañana entre Israel e Irán con bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el impacto de un misil iraní en la céntrica ciudad israelí de Rishon Lezion.

Esta madrugada, las "Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", según un comunicado del Ejército israelí en torno a las 05.00, hora en España peninsular y Baleares sin dar más detalles de sus objetivos.

De momento hay constancia de una familia de tres fallecidos en los últimos ataques israelíes y estadounidenses en Irán, padre, madre e hijo, al recibir su domicilio el impacto de un misil durante un bombardeo contra la localidad costera iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, en la provincia de Mazandarán.

ATAQUES A BASES EN LA REGIÓN

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado también nuevos atques a bases con presencia estadounidense en Kuwait, Arabia Saudí e Irak, en lo que ha descrito como parte de un proceso constante de bombardeos para reducir las capacidades de estas instalaciones a cada día que pasa.

"Otros que forman parte del arsenal de objetivos aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidas las bases del ejército terrorista estadounidense en "Ali Salem, Al Jarj y Victoria", también fueron destruidos por enésima vez con drones de ataque y misiles pesados en un proceso de erosión gradual", ha indicado la Guardia en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

El Ejército de Irán, añade la Guardia Revolucionaria, "ha introducido durante los últimos días nuevas tácticas ofensivas y sistemas más modernos en el campo de batalla para una nueva ronda de operaciones de impacto", antes de asegurar que "el terreno de juego será más reducido y difícil para el enemigo que antes".

ATAQUE A TEHERÁN

El Ejército israelí, por su parte, ha anunciado que entre los objetivos alcanzados en Teherán se encuentran "un complejo central de la Guardia Revolucionaria utilizado para la producción y el desarrollo de componentes de misiles balísticos", así como "una instalación de almacenamiento de componentes de producción de misiles".

Poco después han sido alcanzados "un complejo perteneciente al Ministerio de Defensa responsable de la producción de combustible para misiles y un sitio de producción de componentes de misiles balísticos", ha indicado.

Por otro lado, el alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, ha confirmado al menos ocho impactos por posible munición de racimo transportada en el misil balístico iraní que ha alcanzado la ciudad. "Por ahora solo tenemos constancia de daños materiales: daños en un jardín de infancia y en las inmediaciones de una escuela", ha hecho saber al canal 12 de la televisión israelí.

Por último, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de al menos cuatro milicianos de Hezbolá esta pasada noche en el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes han emprendido una operación por tierra a gran escala esta semana. A ello hay que añadir otro bombardeo en la capital, Beirut, contra una sede del partido-milicia chií, sin constancia de víctimas por el momento.