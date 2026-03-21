Irán confirma un ataque de EEUU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

Archivo - November 2, 2025, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN (R) and the head of Iran's Atomic Energy Organization MOHAMMAD ESLAMI (C) tour the countryâ€s nuclear facilities in Tehran. During their visit to the Atomic Energy Organization - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

Irán informa del bombardeo a la agencia nuclear de la ONU mientras asegura que por ahora no hay fuga de radiación

Fuentes militares israelíes niegan su participación en la operación y apuntan a un ataque exclusivo de EEUU

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".

No es la primera vez que la central resulta alcanzada durante los ataques conjuntos que comenzaron el 28 de febrero contra Irán: tres días después, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en un bombardeo contra las instalaciones sin que tampoco hubiera constancia de "consecuencias radiológicas".

Sin embargo, en ese momento no resultó alcanzada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) como sí ha pasado este sábado y hay que recordar además que la central ya fue uno de los objetivos de la operación conjunta lanzada por EEUU e Israel el verano pasado y que azotó durante doce días la república islámica.

En cualquier caso, el OIEA ha confirmado que ha recibido notificación oficial de Irán sobre el ataque de este sábado y está investigando las conclusiones del centro de seguridad iraní, pero ya ha validado la premisa iraní de que por ahora no hay fuga radiactiva.

Por último, el director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha reiterado "su llamamiento a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear", reza el escueto comunicado de la organización, publicado en redes sociales.

ISRAEL NIEGA SU PARTICIPACIÓN EN LA OPERACIÓN

Fuentes militares del Ejército israelí han asegurado al 'Times of Israel' que no ha tenido nada que ver en la operación y han señalado a Estados Unidos como responsable del bombardeo.

En público, el Ejército se ha limitado a indicar que no ha llevado a cabo ataques en Natanz y no puede hacer comentarios sobre las operaciones estadounidenses.

En medio de esta situación, la radiotelevisión pública israelí Kan, citando fuentes próximas a la operación, también ha informado de que Estados Unidos fue responsable y precisado que ha utilizado una bomba antibúnker de dos toneladas para alcanzar el centro, que se encuentra bajo tierra.