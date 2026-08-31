Irán.-AMP3.-Irán lanza ataques contra EEUU en dos bases aéreas jordanas y una emiratí tras el bombardeo de la isla Larek

Archivo - August 20, 2025, Gulf Of Oman, Indian Ocean, Iran: An Iranian missile is being fired from a vessel during a military exercise at an undisclosed location in southern Iran. On 21 August, Iran began two days of military drills in the northern India - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, horas antes de que el Ejército iraní haya comunicado otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU), todo ello como réplica al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania", ha afirmado la misma, en la madrugada de este lunes, en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como "respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larak", donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", ha advertido.

Ya en la mañana, el Ejército de Irán ha anunciado otro ataque, perpetrado con drones, contra helicópteros y tropas de Estados Unidos ubicados en la base emiratí de Al Minhad, ubicada al sur de Dubái.

"El Ejército de la República Islámica de Irán ha atacado con decenas de drones la base Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraban helicópteros y fuerzas del Ejército estadounidense", reza el comunicado del departamento de Relaciones Públicas del Ejército recogido por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

En el mismo, el cuerpo militar ha apuntado que esta base "es uno de los centros importantes para el apoyo y transporte aéreo de fuerzas extranjeras".

Asimismo, vinculando esta operación con el ataque estadounidense en Larek, el Ejército ha asegurado estar "preparado para garantizar la seguridad sostenible y proteger a la República Islámica de Irán hasta que se elimine la amenaza del enemigo en la región".

Además, ha prometido "vengar la sangre de todos los mártires de la guerra impuesta por las fuerzas terroristas estadounidenses", tras el bombardeo que ha matado a, al menos, dos militares iraníes contra la isla sita en el estrecho de Ormuz.

RESPUESTA DE JORDANIA Y EAU A LOS ATAQUES

En cuanto al alcance de estos bombardeos, las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado que sus sistemas de defensa aérea "han interceptado ocho misiles que han penetrado el espacio aéreo del Reino".

"Las Fuerzas Armadas Jordanas neutralizaron estos ataques y lograron destruir los misiles antes de que representaran una amenaza para la población o la propiedad", ha anotado el portavoz oficial del Ejército en un comunicado.

En el mismo, el representante militar ha subrayado que las Fuerzas jordanas "adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la patria, preservar su soberanía y mantener su seguridad y estabilidad".

Por su parte, las autoridades emiratíes han resaltado que sus fuerzas "respondieron a un dron detectado sobre las aguas territoriales del país cuando se acercaba desde Irán", al tiempo que han negado el impacto de misiles en la base de Al Minhad. "Esas informaciones son falsas", ha dicho.

El Ministerio de Defensa emiratí ha destacado en un mensaje en redes sociales que "las Fuerzas Armadas se mantienen en un alto estado de alerta para responder a cualquier amenaza que pueda surgir, de manera que se salvaguarde la soberanía, la seguridad y la estabilidad de EAU".

Por último, ha reclamado a la población del país que "consulte fuentes oficiales para obtener información" y que "se abstenga de difundir rumores o información inexacta".

En un comunicado posterior, el Ministerio de Exteriores emiratí ha denunciado la "peligrosa escalada" de parte de Irán con el ataque con drones iraní, asegurando que se trata de "un acto de agresión inaceptable y una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial" del país.

Emiratos ha afirmado que no tolerará "ninguna amenaza contra su seguridad y soberanía bajo ninguna circunstancia", apuntando que Abu Dabi se reserva "el pleno y legítimo derecho a responder" a estos ataques.