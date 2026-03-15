Irán.- AMP3.- Irán reanuda sus ataques a Israel mientras la Guardia Revolucionaria amenaza de muerte a Netanyahu

BEIJING, March 15, 2026 -- A man carries belongings searched from destroyed houses in Tehran, Iran, March 12, 2026. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

Israel responde con una nueva operación militar a gran escala contra el oeste de Irán

Las autoridades iraníes especulan que EEUU está preparando un atentado de falsa bandera "similar al 11-S" para culpar a Teherán

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán ha lanzado esta mañana una nueva remesa de proyectiles contra el sur y el centro de Israel, con un saldo provisional de dos heridos, que ha sido respondida por el Ejército israelí con el anuncio de otra operación militar contra objetivos en el oeste de la república islámica.

Los proyectiles iraníes han ido dirigidos en particular contra la ciudad portuaria de Eliat, en el sur del país, y los alrededores de Tel Aviv, y de momento hay constancia de tres heridos leves por impactos y del derribo de un misil con munición de racimo, según ha informado la Policía israelí.

El servicio de Emergencias israelí, el Magen David Adom, ha confirmado por ahora dos heridos en las inmediaciones de Tel Aviv: un hombre de 60 años en Bnei Brak, herido leve después de que una presunta bomba de racimo impactara contra un edificio de apartamentos, y otro hombre de 70 años en Ramat Gan, también herido de carácter leve.

El Ejército iraní ha explicado poco después que estos ataques han ido dirigidos contra la unidad especial Lahav 433, una de las más importantes secciones policiales internas del país, y un centro de comunicaciones por satélite.

Este centro, Defensa Gilat, es una instalación de comunicaciones y tecnología satelital que colabora con el Departamento de Defensa de EEUU y la OTAN para aplicaciones militares.

Mientras, la Fuerza Aérea israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos "extensos" en el oeste de Irán, contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria y de la Policía interna iraní, los Basij, según ha anunciado el propio Ejército israelí, en ataques "dirigidos contra instalaciones de infraestructura del régimen iraní".

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar, completó hoy una serie de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en la región de Hamadán, en el oeste de Irán", ha hecho saber poco después el Ejército israelí.

"Varios cuarteles generales centrales de la Guardia Revolucionaria y de la unidad Basij fueron atacados. Estos cuarteles generales eran utilizados por elementos del régimen para gestionar las actividades en curso, así como para planificar y promover operaciones terroristas contra el Estado de Israel y otros países de la región", añade.

FALSA BANDERA Y AMENAZAS A NETANYAHU

Por otro lado, también continúa la guerra psicológica con la amenaza pronunciada este domingo por la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha declarado su intención de matar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La Guardia Revolucionaria ha aludido de pasada a la inusual ausencia de Netanyahu en la reunión de este pasado sábado de la cúpula de seguridad de Israel, que ha alimentado las teorías de la conspiración de que el primer ministro israelí podría haber sido herido en algún momento de los ataques iraníes.

"Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos", declaró la Guardia Revolucionaria en su medio oficial Sepah News.

Además, las autoridades iraníes han dedicado las últimas horas a alimentar la posibilidad de que Estados Unidos e Israel estén efectuando ataques de bandera falsa para culpar a Irán de bombardeos contra la población civil de la región, como ha apuntado el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

El secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, ha ido todavía más allá al asegurar que el Gobierno de Estados Unidos está inmerso en un complot para perpetrar un atentado en su propio suelo del calibre de los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 y culpar a Irán de ello.

"He oído que los miembros restantes de la red de Epstein", ha declarado en referencia al Gobierno de EEUU y la investigación sobre el fallecido empresario y traficante sexual Jeffrey Epstein han tramado una conspiración para crear un incidente similar al del 11-S y culpar a Irán. Irán se opone rotundamente a tales planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense", ha manifestado.

Estos comentarios han sido repudiados por el Ejército estadounidense a través de un comunicado publicado por el Mando Central, el CENTCOM. "El ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní afirma que Estados Unidos está utilizando drones de ataque unidireccionales para atacar a los países del Golfo y culpar a Irán. Eso es mentira", ha rechazado el Ejército de EEUU en redes sociales.

En su lugar, el CENTCOM asegura que "los drones de ataque estadounidenses solo apuntan a las capacidades militares iraníes para eliminar las amenazas que se ciernen sobre la región".